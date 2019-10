Cesarán a funcionarios que intervengan en elecciones internas de Morena

A los funcionarios públicos que intervengan en las elecciones internas de Morena, serán despedidos del gobierno y denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y como esta advertencia no es suficiente, les hará llegar una circular con este exhorto, pues no permitirá que su gobierno se vea involucrado en algo tan “nefasto” como los fraudes electorales.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

“El servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos, y en particular, en el proceso de renovación en Morena, va a ser despedido del gobierno y no solo eso, voy a pedir con todo respeto a la procuraduría electoral de la Fiscalía General que intervenga para que sea juzgado el servidor público que participe en favor de candidatos, utilizando recursos del gobierno”, amagó al cierre de la conferencia mañanera.

Luego de que la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, ha acusado que Gabriel García ha utilizado la estructura de los Servidores de la Nación, para intervenir en la elección interna del partido.

Criticó que los que aprovechan el dinero público y sus bases, para hacer trampas en los procesos internos, no son de izquierda, sino trepadores que repiten las prácticas del Partido Revolucionario Institucional, mismas que ya no se permiten en la Cuarta Transformación.

Política AMLO pretende aparecer en boletas de 2021 mediante la revocación de mandato, advierten

“No es de izquierda el que hace trampa no es de izquierda el oportunista, no es de izquierda el corrupto, no es de izquierda el acomodaticio, el trepador, no es de izquierda el que no pone delante los ideales y los principios”, arremetió.

López Obrador les mandó decir que son libres de hacer vida partidista, pero de ser así deben renunciar al servicio público, porque el gobierno es de todos y el partido es de partes, para unos cuantos.

“El que quiera hacer trabajo, vida partidista, está en libertad, pero la función del gobierno es otra, completamente distinta. Partido como su nombre lo indica es una parte, gobierno es la representación de todo el pueblo, no va a ser suficiente con este exhorto que estoy haciendo. Voy a enviar una carta a todos los servidores públicos del gobierno federal”, adelantó.