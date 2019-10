AMLO a empresarios: actúen con rectitud y no pierden su honorabilidad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que es momento de que los dirigentes empresariales actúen con rectitud, tal y cómo está pasando en la vida interna de los sindicatos.

En conferencia de prensa, López Obrador comentó que las críticas de la Coparmex sobre el tema de las “factureras”, dejan claro que están a favor de ello, ya que creen que “es bueno que se fabriquen facturas y que no se castigue a los evasores fiscales, que se dedican a robar, esa es la palabra, porque aún hay que devolverles dinero”.

El ratero es el que se roba una gallina, una bicicleta, un cilindro de gas, y los grandes ladrones no pierden su honorabilidad

Ante esto reconoció el trabajo responsable de los legisladores, sobre todo por las presiones a las que han resistido en torno a la modificación de las leyes.

En el Palacio Nacional, el Primer Mandatario celebró que Carlos Slim esté en contra de las facturas falsas y sobre todo la corrupción.

Ante los duros señalamientos del organismo empresarial, el Jefe del Ejecutivo les recomendó que “lo piensen bien” y que consulten a sus compañeros de gremio, ya que “no se puede tener solo la visión de los dirigentes”.

Subrayó que los empresarios de México, están hartos de la corrupción, pero “hay dirigentes que siempre se han prestado al juego de la corrupción y no les gusta que se den los cambios o tienen intereses políticos y pertenecen a partidos Políticos, tienen una doble chaqueta. Por un lado líder empresarial y por otro lado partidista”.

“Simulan que son Independientes, hay algunos que están aspirando a tener cargos y sus aspiraciones tienen que ver con eso”.

Consideró que si no hay evasión y todos contribuyen a pagar impuestos, no se endeuda al país, ya que detalló que no se ha solicitado deuda y que ha bajado la deuda externa, porque el propósito es mantenerla y que no aumente.

Dijo no estar de acuerdo con los legisladores de aumentar el déficit, “ojalá y no le muevan”, Porque nos conviene que haya finanzas públicas sanas.