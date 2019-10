Pide AMLO a alcaldes protestar por la vía pacífica

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los alcaldes de al menos 300 municipios que protestaron ayer en Palacio Nacional, que lo hagan por la vía pacífica y den buen ejemplo como Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King.

Luego de que elementos de la Policía Militar los rociaron con gas lacrimógeno, como una táctica de disuasión, misma que fue respaldada por el primer mandatario.

“Que den buen ejemplo, que no actúen así, que vean lo que hacía Gandhi, Mandela y Luther King, y que apuesten a la no violencia. Que no mezclen cuestiones administrativas con asuntos partidistas”, exhortó durante la conferencia mañanera.

López Obrador afirmó que los ediles son libres de manifestarse, pero intentar irrumpir por la fuerza en Palacio Nacional es un error.

Y si quieren continuar, que mejor instalen campamentos por 50 días, se levanten todos los días a las cuatro de la madrugada, para protestar desde las seis mañana, en lugar de bloquear el aeropuerto y carreteras, como hizo Vicente Fox para obtener concertacesiones de Carlos Salinas de Gortari.

“Qué bueno que ahora están protestando, pero que no sea así, y que además, sean constantes, 50 días que duerman en campamento, así es la lucha pacífica. Pero venir así, querer irrumpir y pensar que se van a conseguir las cosas, es un error y además es muy irresponsable”, criticó.

López Obrador rechazó que se le haya quitado cinco mil millones de pesos a los municipios en el paquete presupuestal 2020 y aseguró que están cumpliendo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

Explicó que el Fondo de Apoyo Minero no se canceló, sino que decidieron entregarlo directamente a los beneficiarios, en lugar de a los presidentes municipales, porque no llegaban los estímulos a las comunidades.

“Claro que si hay derroche en los municipios hay que hacer una revisión nada más que no nos corresponde a nosotros porque los municipios son libres”, opinó.

López Obrador les mandó decir que “se equivocaron de ventanilla”, porque le corresponde al Poder Legislativo, siendo la Cámara de Diputados la encargada de aprobar el Paquete Económico 2020.