Reforma Laboral va pese a amparos, se acabó el charrismo sindical: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que sobre algunos amparos interpuestos sobre la Reforma Laboral, dijo que ya son otros tiempos y que no es la misma realidad de antes, porque “no puede haber charrismo sindical”.

Puntualizó que no puede haber falta de democracia al interior de los sindicatos, no puede haber sindicatos blancos o imponer dirigentes, al tiempo de señalar que no hay sindicatos de Estado ni dirigentes predilectos, por lo que los trabajadores deben decidir sobre quienes deben representarlos.

Política Reforma laboral va por el T-MEC

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional López Obrador externo que existen estos amparos por lo que será el Poder Judicial quien determine, por lo que se “está resolviendo conforme a la ley, la Reforma Laboral, va”.

“Es mucho tiempo sin democracia en México y al interior de los sindicatos. Nunca ha habido democracia en el país. Han habido como destellos de democracia, en términos democráticos el país solo tuvo democracia, así como algo fundamental, dándole toda la importancia, en el gobierno de Francisco I. Madero”.

El Primer Mandatario recordó que hoy se está en el terreno de lo inédito, por lo que se está iniciando una etapa nueva de ahí las resistencias, por lo que ejemplificó lo que pasaba en el Sindicato Petrolero, donde para la elección se mostraba la credencial, mientras que en otros no había elecciones.

Subrayó que muchos dirigentes están promoviendo la Reforma Laboral, por lo que “nosotros no vamos a solapar a líderes antidemocráticos”.