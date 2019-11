AMLO hablará con Trump, pero no aceptará intervención de EU

Al ofrecer un mensaje a los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se habrá de comunicar con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para informar lo que sucedió en Sonora, donde fueron asesinados integrantes de la familia LeBarón.

Dejó claro que en tema de seguridad, al Gobierno de México le corresponde garantizarla, por lo que agradeció a Estados Unidos su apoyo, “pero debemos actuar con independencia a la soberanía”.

“Hablaré con el presidente Trump y ver si en los convenios de colaboración se puede contar con ayuda que se necesite y entonces solicitaríamos ese apoyo, pero no necesitamos, para atender esos casos, la intervención de un gobierno extranjero”.

A raíz de los hechos ocurridos contra la Familia LeBarón no cambia la estrategia de seguridad, sostuvo López Obrador.

Acotó que se pudiera colaborador con el FBI, siempre y cuando se cuide la independencia, ya que “no puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio si no existe un acuerdo de cooperación o la solicitud expresa de nuestro gobierno”.

Aseguró que independientemente de quién tenga la responsabilidad, se débete atender la seguridad para la región, por lo que insistió en que fue fallida la estrategia de seguridad desde Felipe Calderón.

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que aunque los que aplicaron esa esta estrategia fallida, su gobierno tiene un rotundo “no” a masacrar o extender el uso de la fuerza, ya que a sangre y fuego no se resuelve el problema.

Puntualizó que se debe esperar al proceso de investigación, sobre todo saber si fue una confusión o si fue un ataque directo, por lo que eso lo debemos de saber una vez que fue lo pasó.

En el Salón Tesorería, el Primer Mandatario acotó que en la llamada con el presidente Trump se analizará el apoyo que se pudiera brindar.

Dijo que no coincide con el término de “guerra”, ya que lo peor que puede haber es la guerra, porque es lo contrario a la política. “La políticos de invento para evitar la guerra, la guerra es sinónimo de irracionalidad y nosotros estamos por La Paz.

“Implementamos la guerra y esa estrategia falló. Imagínense que yo me vaya a limpiar, masacrar y dar la orden de ‘mátalos en caliente’, hay inteligencia más que fuerza y persecución a crimínales, castigo, no corrupción y no impunidad y colusión entre autoridades y delincuencia”.

Recordó que dejaron al país muy destruido, por “eso estamos implementado una política nueva, que nos dé mejores resultados y no nos van a descarrilar”.