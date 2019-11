Diputados aprueban Presupuesto de Egresos de la Federación 2020

Luego de que la sesión para avalar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, tuvo que retrasarse 11 días por el plantón de campesinos en San Lázaro, los diputados en una sede alterna, lo aprobaron esta madrugada, con 321 votos a favor y 78 en contra.

Al centro de convenciones Expo Santa FE, lugar donde sesionaron, con el rechazo y no asistencia de los panistas, acudieron en su mayoría, legisladores de Morena y sus aliados.

La discusión que se realizó con la ausencia de la bancada del PAN, dado que este grupo parlamentario consideró ilegal sesionar “en lo oscurito”, solo llevó tres horas para que la mayoría lopezobradorista de Morena, PES, PT y Partido Verde avasallaran a la oposición encabezada por el PRI, Movimiento Ciudadano y PRD.

#ÚLTIMAHORA Con 321 votos a favor y 78 votos en contra, el Pleno aprueba, en lo general, el dictamen del #PEF2020. Inicia la discusión en lo particular. pic.twitter.com/gwOQoAu8zr — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) 22 de noviembre de 2019

Este presupuesto para el gasto publico del país, presumió el líder morenista, Mario Delgado, se trata del primer presupuesto que no admitía “moches” ni contratación de más deuda ni incrementos a la gasolina, pero sobretodo mantiene la inversión social.

La oposición rechazó estas afirmaciones y advierte que es un presupuesto que no responde a la realidad, sino a los caprichos presidenciales, "es electorero y merma a los organismos autónomos como el INE".

Al inicio de la discusión, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, afirmó que con este presupuesto se buscaba la construcción del estado de bienestar para el país, tocando los principales flagelos del país: los altos salarios y los privilegios.

Mientras que el grupo de legisladores del PRD y PRI, durante la discusión, solicitaron dos mociones suspensivas, argumentando que el dictamen carecía de legitimidad y se había violado el proceso legislativo; sin embargo, estas solicitudes fueron desechadas por la mayoría lopezobradorista que pactó avalar sin restricciones el dictamen.

A su vez, Movimiento Ciudadano expuso a través de la diputada Fabiola Loya Hernández, que el presupuesto 2020 del Ejecutivo Federal era incongruente, al no coincidir con las propuestas planteadas con educación, seguridad y salud; además de ser centralista y no contar con propuestas claras para propiciar el desarrollo económico en todas las regiones: “El reclamo es que es un gasto que responde a la visión de un sólo hombre y no a las aspiraciones del país”, dijo.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

También expresó que mantiene un enfoque asistencialista que frena el emprendimiento y afirmó que las reasignaciones eran insuficientes, dado que no representan una respuesta real a las demandas de la ciudadanía.

El PRI aseveró con el diputado Fernando Galindo, que aunque se recibieron a muchos sectores de la sociedad Morena no atendió sus peticiones y que, con este presupuesto, no habrá crecimiento económico el próximo año; sino que va a mermar la capacidad de los órganos autónomos de este país, y el gobierno federal, los estados y municipios no van a contar con los elementos necesarios para hacer frente a la inseguridad.