Diputados reanudan sesión de juicio contra Robles en San Lázaro

Diputados reanudaron luego de 40 minutos la sesión en la que se realiza juicio político a Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, luego que trabajadores sindicalizados del Congreso irrumpieron en el Salón de Plenos para demandar que el Partido del Trabajo no legisle en torno a la organización sindical.

Durante el procedimiento de Juicio Político, la diputada priista Anilú Ingram Vallines afirmó que a Morena le urgía el juicio político contra Robles Berlanga a pesar de la contingencia por el Covid-19 y subrayó que se debe conservar la legalidad de la Cámara de Diputados, pues afirmó que este juicio es netamente político y no un acto de justicia.

“Este juicio político se debió apegar netamente a derecho”, pero afirmó que se desvirtuó, pues se violan derechos humanos y subrayó que no se busca hacer justicia, sino distorsionar el proceso judicial que enfrenta la imputada.

Por su parte el diputado de Morena, Lucio Palacios, en nombre de Morena, aseguró que a partir de este caso se sepulta la corrupción y dijo a la ciudadanía que no se preocupen, porque hay un gobierno que no permitirá que nunca más se robe al pueblo.

Previo a la irrupción de los sindicalizados, la diputada Tatiana Clouthier, como promovente del procedimiento, sostuvo que, de las 13 universidades de la Estafa Maestra, cinco de ellas son del estado de México, el estado que gobernó el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, acto más público no puede estar a la vista.

Asimismo, aseguró que este Juicio contra Rosario Robles no era “un tema personas, no es un tema de partidos, no es un tema de chivos expiatorios ni tampoco como algunos quisieron decir, de verdugos”, sino de justicia, pues hay, actualmente, 25 denuncias penales derivadas de la llamada Estafa Maestra, caso en el que se desviaron en la pasada administración en la que Robles formó partes, más de 7 mil millones de pesos.

Dijo también que, durante su tiempo como coordinadora de la campaña del hoy presidente de la República, pudo recorrer gran parte del país y comprobar “los efectos perniciosos del mal manejo de recursos públicos y, sobre todo, escuchar el grito unificado de la sociedad que pedía alto a la corrupción, alto a la impunidad”.

De proceder el juicio político contra Robles, se dará aviso al Senado de la República para que de procedencia a las sanciones de Juicio Político.

A través de su cuenta de Twitter, Robles Berlanga manifestó ayer, miércoles: “NO me doy por notificada (del proceso de Juicio Político). No convalidaré este atropello. Apenas ayer a las 24 horas se venció el plazo que se me dio para presentar alegatos y ya había un dictamen sin ni siquiera analizar los de mi defensa”, puntualizó