SRE no ha recibido reacción o solicitud sobre hijo del Chapo: Seade

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, aseguró que la cancillería no ha “recibido ninguna reacción o solicitud de acción” de parte del gobierno de Estados Unidos tras el operativo fallido del jueves para detener a Ovidio Guzmán López, en Culiacán, Sinaloa, y dijo desconocer si existe una solicitud de extradición de Washington contra el hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Yo supongo que no, porque estaría enterado, no la recuerdo, lo sabría, pero habrá que preguntar al responsable del área”, dijo Seade al ser cuestionado sobre si el gobierno de la Casa Blanca solicitó la detención y extradición del hijo del Chapo.

Descartó que lo sucedido en Culiacán dañe la imagen de México en el extranjero. “Tenemos una imagen de violencia, todos los extranjeros saben perfectamente que el grueso de la violencia es en relación a la droga muchas veces entre los grupos de la droga, pero perfectamente tenemos posibilidades de viajar, esto es una mancha importante que lamentar, como otras que hemos tenido, pero no creo que cambie la imagen de que se puede invertir, hacer turismo”, afirmó el subsecretario.

Seade respaldó también la decisión del gobierno de liberar a Guzmán López, al considerar que no “había una ganancia para hacerlo”. “Con lo que tengo de información fue un operativo muy complicado, la respuesta de los delincuentes fue masivas y se tomó la decisión de no lograr un mero derramamiento de sangre que no hubiera dado lugar a una ganancia era pura pérdida", agregó.