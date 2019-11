No me equivoqué al designar a Rafael Ojeda como secretario de Marina AMLO

En el marco del Día de las Fuerzas Armadas de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento especial al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, destacando que no se equivocó al designarle esta gran labor.

"Celebro que no me equivoqué al nombrar al secretario de Marina. No nos conocíamos. Pasó lo mismo que cuando decidí elegir a Luis Cresencio Sandoval como secretario de Defensa Nacional".

Asimismo resaltó que tanto la Secretaría de Marina (Semar) como la de Defensa Nacional (Sedena), son dos pilares del Estado mexicano que han apoyado con “mucha lealtad” en las tareas de garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

“Ha sido un gran apoyo el que he recibido, nos han apoyado mucho y con mucha lealtad tanto la Secretaria de la Defensa, como la Secretaria de Marina, ayudándonos ahora en la tarea tan importante de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país”.

Además, dijo ser un funcionario libre, y que eso le ha dado ventaja para decidir sobre estos cargos en la Sedena y Semar, "porque no tengo relación de intereses con grupos creados".

"Mi único amo es el pueblo. Soy completamente libre, sólo debo rendir cuentas al pueblo de México".

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

En la Rotonda de los Hombres Ilustres, se recordó al Almirante Pedro Sainz de Baranda y Barreiro, en donde también el mandatario indicó que la Policía Militar y la Policía Naval han ayudado a consolidar la Guardia Nacional.

“Sin titubeos, ayudándonos para que la Policía Militar y la Policía Naval pasaran a formar parte de la Guardia Nacional, para cuidar y proteger a nuestro pueblo”.

Señaló que la Defensa Nacional y la Armada de México están trabajando con su gobierno para que haya seguridad en el territorio nacional.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

El mandatario destacó que son la Defensa Nacional y la Marina Armada de México “son dos instituciones, dos pilares del gobierno y del Estado Mexicano y reconozco la lealtad de los Marinos y los Soldados de México”.

“Juntos vamos a seguir haciendo historia, vamos a seguir haciendo realidad principios, valores, preceptos como la libertad, la justicia, la democracia y la defensa de nuestra soberanía nacional”.