No tengo información sobre secretario de Cuauhtémoc Blanco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene información sobre la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Héctor Ojeda.

“No, no tengo información que haya información contra el secretario de Gobierno”, aseveró durante la conferencia mañanera.

En su edición del miércoles 9 de octubre, El Sol de México reveló que la UIF y la Fiscalía General de la República investigan al secretario de Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, a través de empresas fantasma que supuestamente formó con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Sobre la supuesta red de nepotismo que encabeza el medio hermano del gobernador, Ulises Bravo, López Obrador reprochó que el gobierno no es el DIF y deben de evitarse estas prácticas poco éticas.

“El gobierno no es el DIF, no es para la familia. Si la ley lo prohíbe, aunque sea una eminencia, además, no solo es un asunto legal, es un asunto ético, la política es un imperativo ético, pero cuando menos lo legal”, advirtió.

Ayer, Blanco Bravo negó las acusaciones en contra de su medio hermano y calificó las denuncias como un intento, para quitarlo del poder que le dieron los ciudadanos y Dios.

"Ustedes y Dios me pusieron aquí para luchar contra la injusticia y no vamos a descansar hasta ver contra las rejas a los políticos que le han hecho tanto daño al estado", respondió el gobernador de Morelos.

Antes de los cuestionamientos, el primer mandatario agradeció al gobernador de Morelos por su cooperación para la restauración de las carreteras, las cuales han sido rellenadas por los mismos pobladores.