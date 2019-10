PAN en Senado exige a Barbosa pedir disculpa por dichos sobre elección en Puebla

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Mauricio Kuri, exigió al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, que se disculpe por sus expresiones en contra de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle sobre las elecciones en la entidad en 2018.

Mauricio Kuri dijo que presentarán ante el Pleno un punto de acuerdo para solicitar a Miguel Barbosa que pida disculpas por sus expresiones, pues "no estuvo correcto lo que dijo”.

"Tiene que pedir una disculpa y no seguir dividiendo al país con esas expresiones, lo que queremos es unidad porque todos somos mexicanos, lo que votaron y los que no votaron por él, fueron muchísimos lo que no lo hicieron y también se merecen respeto".

El coordinador panista explicó que sintió las expresiones de Barbosa de una calidad humana "muy baja" , al referirse así como si fuera un castigo de Dios la muerte de dos personas, "mejor que lo aclare y que nos diga que fue lo que pasó".

El día de ayer, Miguel Barbosa aseguró que él ganó la elección en el 2018 pero se la robaron sus adversarios políticos y "Dios los castigó", en referencia a Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, fallecidos el pasado 24 de diciembre a causa de un accidente aéreo.