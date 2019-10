Para resolver Ley Bonilla primero debe publicarse: AMLO

“Hay una epidemia, no de dengues, de amnesia colectiva”, lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los panistas que se oponen a la ampliación del mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla.

Tras recordar que fueron los diputados del Partido Acción Nacional, quienes le dieron su voto unánime a la llamada “Ley Bonilla”, reclamó que desde el Ejecutivo Federal se les había pedido que publicaran la norma para que fuera llevada a proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hay una epidemia, no de dengues, de amnesia colectiva, cómo era antes, era dedazo del presidente, era concertacesión, de cómo eran las concertacesiones, quiénes practicaban las concertacesiones, precisamente en Baja California, fíjense porque esto es ilustrativo, porque estamos en una etapa en la que hay que decir el rey va desnudo o quitar máscaras”, criticó durante la conferencia mañanera.

López Obrador calificó de “chicanadas” la actuación de los legisladores locales, quienes en su momento pretextaron que se les “traspapeló” la reforma de ley a la Constitución local.

El domingo se llevó a cabo la consulta para saber si hay un gobierno de 2 o 5 años / Foto: Jorge Galindo

Según relató el primer mandatario, el Ejecutivo Federal había hecho la sugerencia antes de que se realizara la consulta ciudadana este fin de semana en Baja California, en la que la mayoría le dio el sí a la propuesta de Jaime Bonilla.

“Se llegó al extremo, a lo mejor eso no se sabe, de que el Congreso o algunos diputados dijeron que no se publicaba porque no la encontraban, es decir, que se les traspapeló. Son chicanadas, sin lugar a dudas, porque en el momento en que se publique la ley, se va a poder impugnar y al impugnarse la ley, tiene que ir a la Suprema Corte, y ahí se va a resolver”, explicó.

La semana pasada, el tabasqueño exhortó a Bonilla Valdez para que respetara el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien había ratificado el mandato estatal por sólo dos años