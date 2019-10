Renuncia Medina Mora para atender denuncias en su contra: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que la renuncia presentada ayer por el ministro Eduardo Medina Mora, es porque quiere atender las denuncias presentadas en su contra.

“Considero de que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República”.

Destacó que si bien él debe aceptar la renuncia, porque así lo dicta la Constitución, es un tema que corresponde a la Fiscalía.

"Hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales (...) Lo que tiene que ver con nuestras facultades es recibir esta renuncia, aceptarla, tramitarla a través de la Segob y enviarla al senado”.

Obrador reiteró que la Fiscalía es la encargada de llevar el caso y "no podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a las instancias judiciales".

En 2015 fue designado como ministro / Foto: Daniel Galeana

▶ Proceso a seguir para aceptación de renuncia

El proceso para que la renuncia del ministro sea aceptada consiste en que, de acuerdo a la Constitución, debe presentarse al Presidente, quien después de avalarla, se debe enviar a través de la Secretaria de Gobernación, al Senado, que es la instancia que va a decidir sobre la aceptación de la renuncia.

Una vez que sea aprobada por el Senado, el Ejecutivo debe enviarles la terna para la elección del nuevo ministro.

La terna debe ser aceptada por dos terceras partes de los senadores.

Tras explicar el proceso que debe seguir la aceptación de la renuncia, el presidente destacó que "ayer por la tarde-noche se envío al Senado, falta que el senado lo apruebe (...) Aún tenemos tiempo para enviar la terna".

▶ No hubo motivo

El Presidente aseguró que en la carta que presentó el ministro no dio motivos, simplemente le pidió que aceptara la renuncia.

"Me pide que se apruebe la renuncia, no expuso motivo, me solicita de conformidad de la ley, que yo apruebe su renuncia. Eso es lo que puedo comentarles, es muy probable que en el Senado se de a conocer el texto."

Foto: Cuartoscuro

▶ Renuncia en medio de investigación

Ayer el ministro Eduardo Medina Mora renunció a su cargo en la Suprema Corte de Justicia, la cual presenta durante la investigación que realiza la Secretaria de Hacienda por unos presuntos depósitos millonarios en el extranjero, las transferencias tanto a Gran Bretaña como a EU suman casi 102 millones de pesos.

Cabe recordar que a unos minutos de conceder una suspensión a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, para frenar las sanciones en su contra, Medina Mora hizo pública su decisión.