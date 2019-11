¡Sin moches pero con memes! PAN no sesiona por PEF y Morena se burla

La tensión generada por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 iba en aumento, por un lado los campesinos y Antorchistas con su plantón frente a la Cámara de Diputados y por otro, el rechazo total de la oposición, sobretodo de los panistas.

Ante el retraso de la sesión, los legisladores, en su mayoría de Morena y sus aliados, decidieron realizarla en una sede alterna, por lo que adecuaron la Expo Santa Fe; sin embargo a esta los diputados del PAN decidieron no ir, pues reiteraron su inconformidad por sesionar a las espaldas de los ciudadanos.

Pero entonces, ¿qué hicieron los morenistas? Obviamente no detuvieron la sesión, y por la madrugada, el PEF 2020 ya estaba aprobado.

En un ambiente de celebración y con la ausencia los panistas, los "recordaron" de una forma diferente, pues los asientos que quedaron vacíos, los llenaron con memes...

“La oposición del PAN no la vamos a extrañar, no viene porque no va a haber moches, entonces están un poco decepcionados”, dijo el líder de los legisladores Morena, Mario Delgado, en al menos dos ocasiones.

Fue entonces que tanto Delgado, como la vicecoordinadora de este grupo de legisladores, Dolores Padierna Luna, publicaron imágenes para burlarse en sus redes sociales de los panistas.

En su cuenta de Twitter, Delgado publicó una fotografía del salón de sesiones con sillas vacías y la frase “Cuando se acaban los moches”, y escribió: “los diputados de Morena seguimos trabajando para aprobar el PEF 2020, mientras otros no llegaron”.

22/nov, 2:00 am, los @DiputadosMorena seguimos trabajando para aprobar el #PEF2020, mientras que otros no llegaron 👇🏻👀🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/WyIYMs9Dw7 — Mario Delgado (@mario_delgado) 22 de noviembre de 2019

A su vez, Dolores Padierna aludió al PAN con el famoso meme del joven que voltea a mirar a otra, cuando está con su novia, quien está entre el dilema de ausentarse o legislar el presupuesto.

Ante el escarnio de la también vicepresidenta de la Mesa Directiva; la diputada albiazul Adriana Dávila respondió: “¡Se equivoca diputada! Ausente es su compromiso y el de los miembros de su bancada con la seguridad, el campo, salud, educación, democracia; ausente su responsabilidad para discutir lo que es mejor para lo mexicanos; ausente y, además alejado de la realidad, el gobierno de AMLO”, expresó.