Pide Yeidckol Polevnsky posponer elecciones de Morena

CUERNAVACA. La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky lamentó lo que ocurrió este fin de semana en las asambleas electivas en varias partes del estado y reiteró "por eso yo he pedido que pospongamos la elección hasta contar con un padrón real de militantes".

En entrevista comentó que es una pena lo que está sucediendo con el proceso de renovación de la dirigencia del partido, “ese padrón no sirve no es confiable y no debíamos usarlo porque no debemos arriesgar a nuestras compañeras y compañeros”. Comentó que hay muchas quejas de que se está entrometiendo gente que no es de Morena y la gente de Morena se está quedando afuera. Para darle solución tendremos que citar al comité de ejecutivo nacional para evaluar y tomar las medidas respectivas. Hay que pedirle a la comisión de honestidad y justicia medidas cautelares urgentes y planear el tema de posponer la elección.

Al preguntarle sobre si contendería en las elecciones, dijo que cuenta con todo para ir por la presidencia del partido que tiene los méritos y el trabajo para ser presidenta de Morena.

En el caso de Morelos dijo estar terriblemente molesta por las declaraciones del diputado Pepe Casas, “llegó por Morena, luego nos dio la espalda y se cambió de partido y ahora es independiente pero lo que no tiene nombre son las declaraciones que hace, eso de verdad merecería una expulsión del propio congreso es inaceptable tener en el congreso alguien que habla así de las mujeres que nos las respeta y que no les da su lugar”, y agregó que él entró por Morena y penosamente es que haga esas declaraciones absolutamente inaceptable. “Eso exige que tengamos más cuidado de quien entra porque no puede ser que primero vengan como que muy modositos muy comprometidos con la 4T con Morena y luego hagan ese tipo de planteamientos.”

tuit yeidckol

Por último dijo que era momento de trabajar de forma conjunta, que el presidente de la república está trabajando todos los gobernadores.