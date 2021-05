“Un sabadazo”, AMLO carga contra Poder Judicial por liberación del Güero Palma

La sentencia de absolución para dejar en libertad a Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, del delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud fue dictada por el secretario del juzgado y no por el juez titular.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que el anuncio se dio en un día inhábil, figura conocida como "sabadazo", por lo se pidió una extensión del plazo para retenerlo en lo que se verifica si cuenta con alguna orden de detención o juicio penal en su contra que contrarreste la libertad que el sábado le otorgó un juez federal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargada de los penales federales, indica que el narcotraficante sigue en su celda del penal federal del Altiplano.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al tratarse de una liberación ocurrida en sábado y en día inhábil se pidieron dos exhortos para solicitar la información para determinar si Palma Salazar tiene procesos abiertos en México o en el extranjero.

México Acusan a Héctor El Güero Palma por dos homicidios; es recluido en el Altiplano

"Le he dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que analice una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados ni los domingos.

"Esto no significa limitar la libertad e incumplir con lo que dicen la leyes, es actuar con transparencia absoluta porque no es un asunto nada más que de carácter legal que corresponda al Poder Judicial, es un asunto de Estado", anunció el mandatario.

En opinión del titular del Ejecutivo federal, en este caso está en juego el prestigio del Estado mexicano, pues se corre el riesgo de que al día siguiente de la liberación de este personaje, aparezcan las agencias internacionales para solicitar su detención, como en el caso de Rafael Caro Quintero.

El 8 de agosto del año 2013, Caro Quintero salió caminando y libre de cargos del Penal Estatal de Jalisco, luego de 28 años tras las rejas.

México Se ampara El Güero Palma contra incomunicación y malos tratos

Caro Quintero cumplía una sentencia de 40 años por el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, perpetrado en 1985, cuando fue puesto en libertad, y desde entonces parece haber retomado su papel de narcotraficante.

El capo está en la cima de la lista de los más buscados por la DEA, y se ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por su captura.

"Nuestro gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie y no se va a caer en ninguna trampa que signifique desprestigiar al Estado mexicano", expresó López Obrador.

Palma, detenido 9 años en EU

“El Güero” Palma –originario de Mocorito, Sinaloa– está preso por el delito de delincuencia organizada. El juzgado instructor fue el segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de Jalisco, bajo la causa penal 6/2018, antes 370/2012.

Palma Salazar tue detenido en junio de 1995 entre los límites de Jalisco y Nayarit, cuando el jet en el que viajaba se estrelló y resultó herido. El general Jesús Gutiérrez Rebollo concretó la detención.

México El Güero Palma sí es presunto responsable de 2 homicidios

Al momento de su captura el capo se había quedado al frente del cartel de Sinaloa, luego de la detención, dos años antes, de Joaquín Guzmán Loera en la frontera de México con Guatemala.

En esos años, Héctor Palma sostenía un enfrentamiento con la organización de los hermanos Arellano Félix, que ordenaron ejecutar a su esposa y dos hijas, tirándolas de un puente en Venezuela.

En venganza, Palma ordenó el asesinato de nueve amigos y familiares del Miguel Ángel Félix Gallardo, incluida su suegra.

Al momento de su detención, Héctor Palma tenía nueve órdenes de aprehensión por narcotráfico, homicidio y usurpación de funciones y fue condenado a siete años de cárcel en el penal de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

Gossip Valentín Elizalde y Gerardo Ortiz vinculados en juicio de "El Chapo" Guzmán

Posteriormente, en 2007, fue extraditado a Estados Unidos, donde una corte lo encontró culpable de traficar cocaína y condenado a 16 años de prisión.

Solo cumplió nueve años ya que el Buró de Prisiones de Estados Unidos decidió ponerlo en libertad por buen comportamiento y le tomó en cuenta los cinco años que el capo permaneció preso en México.

El 15 de junio de 2016 fue deportado a México, donde fue acusado del asesinato de dos policías en Nayarit, proceso que aún está en desahogo judicial. En venganza, Palma ordenó el asesinato de nueve amigos y familiares del Miguel Ángel Félix Gallardo, incluida su suegra.

Al momento de su detención, Héctor Palma tenía nueve órdenes de aprehensión por narcotráfico, homicidio y usurpación de funciones y fue condenado a siete años de cárcel en el penal de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

Justicia Niegan prisión domiciliaria a Félix Gallardo; seguirá en penal de Jalisco

Posteriormente, en 2007, fue extraditado a Estados Unidos, donde una corte lo encontró culpable de traficar cocaína y condenado a 16 años de prisión.

Solo cumplió nueve años ya que el Buró de Prisiones de Estados Unidos decidió ponerlo en libertad por buen comportamiento y le tomó en cuenta los cinco años que el capo permaneció preso en México.

El 15 de junio de 2016 fue deportado a México, donde fue acusado del asesinato de dos policías en Nayarit, proceso que aún está en desahogo judicial.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias