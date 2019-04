“Una volada” la renuncia de Ebrard, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “volada” los rumores de la supuesta renuncia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y les recomendó a sus opositores tomarse un té de tila porque andan muy nerviosos.

“Es un rumor. Algo producto del ocio, de la mala fe, la supuesta renuncia de Marcelo Ebrard. No sé qué está pasando, están muy nerviosos. Tienen que tomar té de tila o passiflorine, porque inventan muchas cosas”, criticó en la conferencia mañanera.

Por otra parte, confirmó que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tiene problemas de salud, pero rechazó su eventual salida.

Contempló la posibilidad de marcarle para enterarse de su estado de salud, pero no quiso interrumpirlo porque estaba trabajando con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

“No he hablado con Gertz, pensé en hablarle y preguntar su estado de salud, y luego supe que está trabajando. Antier recibió a la señora Bachelet. Ayer desayunamos juntos, me contó que estuvo con Alejandro y no sabíamos que estaba muy entusiasmado cumpliendo con su función es una institución independiente nosotros cumplimos”, comentó.