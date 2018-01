Universidad Iberoamericana abre sus puertas a precandidatos

A cinco años de que el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto pasara un momento de apuro al presentarse en la Universidad Iberoamericana y enfrentara severos cuestionamientos de una parte del alumnado -cuna de lo que fuera el movimiento #YoSoy132- hoy esa institución ofrece a quienes serán los próximos candidatos a la Presidencia de la República un espacio pacífico para debates y confrontación de ideas.

Así lo plantea en entrevista el rector David Fernández, quien tiene previstas varias formas de participación de su comunidad en el proceso electoral federal de este año.

“Nosotros estamos pensando, primero en ofrecer la universidad para debates de candidatos que puedan interesarse en las poblaciones universitarias. Tuvimos el incidente aquel de la campaña hace 5 años y cacho, pero fue extraordinario”.

Y anuncia que se ha creado una comisión ex profeso dentro de la universidad para generar vínculos y poner las reglas del juego, con piso parejo para todos los candidatos.

Asegura que hoy la Ibero ofrece una comunidad respetuosa de quienes vayan a su campus a hacer sus planteamientos de campaña. “Habrá oídos abiertos para escucharlos y se les va a tratar bien. A eso nos podemos comprometer; eso queremos: invitar a los candidatos que presenten sus propuestas y las debatan aquí en la universidad.

Una segunda cosa que está preparando esta universidad son planteamientos de políticas públicas en materia de pobreza y exclusión, de migración, de pueblos indios, de educación, de democracia, de corrupción. “Serán las propuestas de la Ibero hacia los candidatos. Todos los departamentos de la universidad están trabajando en este momento y se enviará a todos los candidatos, y seguramente lo enviaremos a prensa en su momento”.

En tercer lugar, la Ibero prepara un proceso de observación electoral con otros aliados fuera de la universidad, sobretodo organizaciones de jóvenes. La idea principal, asegura el rector, es interesar a las nuevas generaciones en los procesos electorales y su participación ciudadana y política. “Nos interesa ser un factor que ayude a la transparencia y justicia del proceso electoral pero nos interesa más todavía el que los muchachos se involucren y participen”.

Universidades libres, sin proselitismo

Fernández Dávalos refiere que, dentro de lo posible, las instituciones de educación superior son entes de conciencia libre, más autónomas que otros sectores sociales, ya que no suelen estar condicionadas por intereses económicos directos o por afiliaciones políticas. “Entonces tenemos la posibilidad de dar una palabra rigurosa e informada respecto de los rumbos que este país debe de tener en el futuro”.

Y pone un ejemplo: el tema Trump y lo que tendría que hacer el nuevo gobierno mexicano para desvincularse económicamente de la mayor economía del mundo. “Esto es justamente lo que ahora está en crisis con la renegociación del TLC. De las universidades podría salir una propuesta de modelo económico alternativo que diversifique lasrelaciones económicas de México con el mundo.

“El papel de las universidades no es, de ninguna manera, sumarse a un partido o a un candidato o a una campaña particular, ni siquiera aquellas que están gobernadas por personeros de los regímenes estatales.

“Yo creo que, más o menos, el conjunto de rectores pensamos que el espacio universitario no es para hacer proselitismo político porque fractura las comunidades universitarias. Sabemos que en algunos lugares va a ser inevitable -me imagino la UNAM, por ejemplo- pero me parece que no es correcto que los partidos hagan política dentro de la universidad”.

La universidad, asegura, es más para tener una visión de Estado y una visión de carácter nacional. Está para preservar la unidad de las comunidades universitarias que por naturaleza tienden a ser plurales.

“Nuestra comunidad en la Ibero es políticamente muy plural y ha venido cambiando pero es muy plural, tenemos ilustres e infaustos egresados de nuestra universidad en gobiernos de todo signo y pues claro aquí están presentes el PRI, el PAN, Morena o PRD, el que sea, gente que no tiene partido, gente que repudia el proceso electoral, que está con Marichuy, etcétera”.