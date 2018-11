Urgen a AMLO crear una Ley General de Contrataciones Públicas

En entrevista con El Sol de México comentó que no hay justificación para continuar con este sistema de contrataciones públicas, a la vez que expresó preocupación ante la propuesta de centralizar todas las compras federales en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, como ha expuesto su futuro titular, Carlos Urzúa, ya que podría fomentar la opacidad y corrupción.

“No se justifica la invitación restringida, ni siquiera con la ley actual, eso vamos a tener que revisarlo bien, habrá que ver las bases y estar seguros. Sí creo que es importante tener una Ley General de Contrataciones”, manifestó.

Foto: Daniel Galeana

Sobre la integración de la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual estará encabezada por el exfiscal Santiago Nieto, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, explicó que modificar la Constitución para sentarlos en la columna vertebral del Sistema Nacional Anticorrupción “es como abrir la caja de Pandora”.

Sin embargo, da un voto de confianza a futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien prometió acelerar los nombramientos de los magistrados Especializados en el Combate a la Corrupción, tras presentar en el Senado una iniciativa para eliminar cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por ende, reducir de 18 a tres el número de nombramientos de ministros especializados.

¿Es conveniente centralizar todas las compras del gobierno federal en la Secretaría de Hacienda?

La centralización me preocupa. Me preocupa lo lento o burocrático que se puede volver, porque podría caerse en la tentación de no transparentar todo, si pones a la Oficialía Mayor a comprar de todo, puede echar mano de las adjudicaciones directas o de las invitaciones para agilizar los temas. Hay que seguir cumpliendo con las licitaciones.

Sin embargo, el nuevo gobierno realizará invitaciones restringidas para la construcción de la refinería en Tabasco y el Tren Maya... Urge una modificación o una nueva Ley General de Contrataciones, que haya reglas a nivel nacional, que no puedan saltarse los estados, como en Tabasco con la refinería.

Foto: Daniel Galeana

Urge de la mano de esta centralización, necesitamos candados y que se disminuyan los casos de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. No se justifica la invitación restringida, ni siquiera con la ley actual, eso vamos a tener que revisarlo bien, habrá que ver las bases y estar seguros. Sí creo que es importante tener una Ley General de Contrataciones.

La integración de la Fepade y la UIF como miembros permanentes del SNA, ¿es conveniente?

Yo estoy en contra de meterle mano a nivel constitucional. Todavía no está terminado y ya queremos meterle otras instituciones. Si tú abres eso, es como abrir la caja de Pandora, no sabes qué es lo que pudiera llegar a pasar y habría tentaciones de regresión del Sistema Nacional Anticorrupción, por eso yo los integraría en un segundo círculo, solamente con voz, sin voto ni participación en la columna vertebral del Comité Coordinador. Vamos a darle oportunidad al sistema de funcionar como está en la Constitución, pero hay que terminarlo de integrar con los magistrados y con el fiscal Anticorrupción.

¿La propuesta de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para eliminar las cinco salas del TFJA afecta al SNA?

Foto: Cuartoscuro

Me parece conveniente la propuesta de la ministra sin que se descarte que en el futuro, se pueda dar la ampliación de magistrados anticorrupción, para la persecución de estos delitos. Habrá una lista de tres, que yo insto a que se cumpla con la Constitución, su nombramiento esté sustentado y el Senado los ratifique en un ejercicio de parlamento abierto. Pero sí veo que hay voluntad de concluir, por lo menos en la parte Judicial, la integración del sistema y no habíamos oído a ningún miembro del nuevo gobierno.