Va por México, la oposición que quiere AMLO para seguir siendo el amo y señor: Dante Delgado

El fundador de Movimiento Ciudadano y senador, Dante Delgado Ranauro, de nueva cuenta envió una carta pública al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde expresa que tiene la oposición que quiere y no la que el país necesita.

El senador, subraya que el presidente López Obrador cometió una serie de errores en el pasado que lo hicieron perder la presidencia y además, aprovechó para atacar a los partidos del PAN, PRI y PRD, al manifestar que actuaron de manera ingenua al concederle reformas al Ejecutivo federal que le permiten limitar la libertad de quienes piensan diferente a él.

.@lopezobrador_ estás construyendo la oposición que querías, no la que necesita el país. Y con las formas tradicionales de operación política creaste condiciones para secuestrar al Congreso y capturar el Poder Judicial. México votó por un cambio, no por una presidencia imperial. pic.twitter.com/jV9pZ6teN6 — Dante Delgado (@DanteDelgado) February 28, 2021

El pasado domingo, 21 de febrero, Delgado Ranauro emitió otra carta al presidente, donde reprobó su gestión y lo acusó de traición a la patria; mientras le advirtió que la historia no lo absolverá por sus equivocaciones.

Sin embargo, en esta ocasión, el legislador expresó que López Obrador construyó una oposición “por la que los mexicanos conscientes no van votar” y añadió que “la Coalición Va por México, es una oposición construida por los partidos que la gente alejó del poder. Una oposición con la que pretendes (López Obrador) seguir siendo amo y señor del Congreso”.

En la misiva, el senador recalcó los errores del presidente López Obrador y recalcó, “que teníamos que comenzar por enlistar diez errores cometidos en campaña. ¿Fueron tantos?, preguntaste. Te respondí que fueron muchos más, pero que bastaba con que reconocieras diez. Tu incapacidad para aceptar errores y rectificarlos es uno de tus mayores defectos” puntualizó el senador emecista.

Asimismo, dijo que el presidente López Obrador perdió la elección en 2006, porque entre otras cosas: no asistió al debate y no le dio su lugar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no dialogó con los empresarios y se enfrentó a los medios de comunicación; también por “el penoso cállate chachalaca” que le dedicó al entonces presidente Vicente Fox y que ahora, él, representa en la presidencia.

También enlistó como otro error hacer caso solo a sus encuestas y no le tuvo confianza a la estructura electoral de su coalición, “porque tu estructura paralela falló”.

En la misiva, Dante Delgado relata que en el 2012, López Obrador tampoco ganó, porque siguió tomando decisiones equivocadas.

“Entre otras, la de reincorporar al grupo que hizo mal su trabajo en el proceso anterior, incluido un famoso asesor sudamericano que te exhibió pidiendo millones. Nuevamente decidiste abrazar la cerrazón y cometiste los mismos desvaríos”, acusó el senador.

Mencionó que en el 2018, el ahora presidente supo enmendar sus yerros y el tono de su discurso” para ganar la confianza de empresarios gracias a la intervención de Alfonso Romo.

“Estableciste un vínculo con los medios de comunicación y otros poderes fácticos. Escuchaste, acordaste y por eso ahora eres presidente”, señaló.

Finalmente, el senador subrayó que la lucha de su partido, no es contra el presidente López Obrador, sino contra la concentración del poder.

“Nuestra lucha no es contra ti, es contra lo que has decidido representar, para que no instaures una presidencia imperial”.