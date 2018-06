Valora Primera Comisión Permanente el caso de Manuel Barreiro

La Primera Comisión de la Permanente aprobó que el memorial de particulares sobre el caso de Luis Alberto López López, quien fungía como chofer de Manuel Barreiro Castañeda, vinculado a la compra de un inmueble de Ricardo Anaya, se incorpore al orden del día de la sesión de hoy de la Comisión Permanente.

Y es que los priistas respaldaron la propuesta del presidente de este órgano dictaminador, José María Tapia Franco, de hacer pública, ante el pleno bicamaral, una copia de la carpeta de investigación sobre el caso del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya y su presunto cómplice Manuel Barreiro.

Francisco Kegel Jacob, defensor de Luis Alberto López López, chofer de Manuel Barreriro, entregó a la presidencia del Senado de la República el memorial de particulares que integran la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAMCDMX/979/ 2017, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

Dicha documentación incluye copias simples en 17 tomos divididos en 29 carpetas, con más de ocho anexos, así como un disco compacto que contiene audiencias públicas, se abona a la carpeta de investigación que implica al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya sobre la compra-venta de una nave industrial en Querétaro. Después de un análisis de la secretaría técnica, se determinó que no había posibilidad de un dictamen sobre la información, señaló su presidente, el senador José María Tapia Franco.

“Es conveniente que el Pleno de la Comisión Permanente, en su sesión de mañana, conozca los elemento que guarda la carpeta de investigación, así como los materiales audiovisuales, y con ello se pueda pronunciar”, dijo en la reunión.

La diputada del PRD, Cristina Ismene Gaytan Hernández dijo que su Grupo Parlamentario no tiene ninguna objeción con que se presenten los documentos, “nos parece que no hay materia y que es un asunto muy forzado porque no hay un punto de acuerdo de por medio”. El senador del PAN, Héctor Flores expresó que la comisión devuelve los documentos a la Mesa Directiva de la Permanente porque no existe la materia para dictaminar.