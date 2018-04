"Vamos a ganar"; Meade rechaza declinar a favor de Anaya

RAMOS ARIZPE, Coahuila.- José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, aseguró que no declinará a favor de Ricardo Anaya para que se convierta en el próximo presidente de la República

"Meade no declina en ningún sentido, no declina en su deseo se que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina a su aspiración a lo que estoy seguro el 1 de julio vamos a ganar la elección", declaró el aspirante de la coalición de Todos por México.

Política José Antonio Meade, el ciudadano que el PRI abrazó rumbo a la Presidencia

El pasado lunes en un mitin en Ixtapaluca, Estado de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que las coaliciones que postulan a Meade Kuribreña y a Anaya Cortés podrían aliarse de cara a la elección.

“Aunque se quede un solo candidato de ellos, les vamos a ganar la Presidencia de la República. Y hay que estar pensando en eso, en que se van a unir. Lo dije, para abril o para mayo van a buscar la unidad y hay que prepararse para enfrentarlos todos juntos”, expresó el político tabasqueño.

Andrés Manuel está distrayendo atención sobre lo que no ha podido explicar sobre la propiedad de los departamentos, manifestó el priista.

“Andrés Manuel miente y viola la ley en temas que parecieran ser sencillos, pero que tienen una profunda trascendencia”, declaró Pepe Meade.

Hoy la sociedad mexicana quiere de sus políticos transparencia, pero en el candidato de Morena es dueño de dos departamentos y usa un avión privado, agregó.