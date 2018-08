Vamos a hacer competitiva a la CFE, aseguró Manuel Bartlett

No hay marcha atrás en la reforma energética. No se harán reformas en esta primera parte de la administración.

“Lo único que vamos a hacer es en el marco de la reforma energética; que no es que me guste, pero ahí está. Haré que se cumpla lo que dice, respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, afirma el próximo director de la empresa productiva del Estado, Manuel Bartlett Díaz.

Y dice más: Que estén tranquilas las empresas que invierten en el sector. ¡Claro!, si quieren vivir en un mercado real. Lo único que digo es que vamos a hacer competitiva a la CFE.

Anuncia, "No vamos a mover una línea de la reglamentación. Vamos a hacer que la CFE sea productiva, que compita como empresa. Esa es la regla del mercado. Tiene que ser una empresa que compita; pero si a la empresa que compite le amarran una pata, un brazo, no puede competir y estamos violando las reglas del mercado".

“Entonces, vamos a hacer competitiva a la CFE y esto se hace respetando las reglas del mercado”, puntualiza en entrevista con El Sol de México.

En la sobria oficina que ocupó en los últimos seis años como coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República, ya casi desnuda de libros y objetos personales, el político poblano, quien no se da abasto a satisfacer las demandas de entrevistas por su nuevo encargo, refiere además:

“La situación que vive la CFE es realmente grave. No me importa lo que digan las calificadoras como Barclays. También dicen que no les gusto en los salones elegantes, pero mi compromiso es sanear la CFE. Tengo que revivirla, darle respiración de boca a boca. Eso se tiene que cumplir”.

“Ese es el reto. Es la tarea que me encomendó Andrés Manuel López Obrador. Rescatar la CFE de esas pérdidas de 40 mil millones de pesos. Esa información de la Bolsa Mexicana de Valores que dan, es de terror”, afirma el exgobernador de Puebla. Una CFE que no genera electricidad, que la compra, cuando su vocación es generarla.

Es una situación de desastre, apuntó Bartlett. “Necesito saber qué empresa me van entregar. Y eso implica pérdidas, implica saber por qué suben las tarifas, por qué no generan electricidad y la compra y cómo la compra”.

Porque parece el cuento de Juan Garabato, que compra caro y vende barato. Es una situación realmente grave, dice con énfasis.

Respecto a los tiempos, precisa: Esperamos que ya se declare al Presidente electo; en cuanto lo hagan, está el acuerdo entre el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador de iniciar el proceso entrega-recepción, “que no es un trámite burocrático (…) Necesitamos la información oficial para trazar la estrategia para salvarla”.

¿No se cumplen los preceptos de la reforma energética?

No se cumplen porque dice que es una empresa pública. Y en la Constitución sigue siendo una empresa estratégica del Estado y luego con las leyes y reglamentos se evade la responsabilidad. De lo que se trata es de respetarlos. No necesito ir en contra de esas normas, responde.

¿Cómo va a acabar con el saqueo en la CFE?

Es una obligación desde el momento que llegue. Vamos a revisar todo. Vamos a recoger de la autoridad que dijo que es la empresa más corrupta, toda la información y empezar por ahí.

¿Hay alrededor de 20 empresas que ya compiten y tienen una parte del mercado. Tendrían que estar tranquilas, considerando la apuesta que han hecho?

¡Claro que sí! Si quieren vivir en un mercado real.

¿No va usted en contra de las empresas que están compitiendo?

¡Claro que no! Nada de eso no vamos a mover una línea de la reglamentación. Vamos a hacer que la empresa, la CFE sea productiva, que compita.

Del hecho de que calificadoras como Barclays lo describan como opositor a las reglas del mercado, que no les gusta en los salones elegantes y que empiezan con la caída del sistema en el 88 ¿será que les molesta su pasado priista?

¡Estoy muy orgulloso de mi pasado! He sido todo; pero no les gusta. Será porque hay un planteamiento nacionalista. El nacionalismo lo han convertido en un tabú.

Desde hace años me lo dicen, hablan de dinosaurios. No se puede pensar que hay intereses nacionales, responde con la mayor tranquilidad.