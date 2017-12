Van Meade y Anaya en picada en preferencias electorales, afirma López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, pre candidato de la Coalición "Juntos haremos historia", aseguró que sus homólogos José Antonio Meade de la Coalición PRI-PVEM-NA, y Ricardo Anaya del PAN-PRD-MC, "van en picada" en las preferencias electorales, pues afirmó qué hay en los medios de comunicación una campaña de desprestigio hacia su persona "que no les está funcionando".

El tabasqueño desde Palenque, Tabasco, lugar donde está haciendo base de operaciones en su pre campaña por esa zona, recordó el informe del INE donde en un análisis de contenido en medios de comunicación López Obrador es el pre candidato más atacado con casi el 50% de notas negativas de casi 500, y subrayó que ese hecho no le preocupa, pues "afortunadamente existen las redes sociales", indicó.

Recordó el reportaje publicado por el diario norteamericano The New York Times, el cual señala que el gobierno Federal ha erogado 2 mil millones de dólares para pago a medios y en con los cuales presuntamente controla a los medios de comunicación mexicanos; hecho que dijo "no me preocupa tanto que estén atacándonos con esa estrategia de guerra sucia", pues señaló que la mala prensa no se ve reflejada en las encuestas, porque sigue creciendo la preferencia electoral hacia él, dijo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el político tabasqueño adelanto que este jueves recorrerá tres municipios de su natal Estado, como parte de sus trabajos de pre campaña.