Ve Mario Delgado contradicciones en la dirigencia de Morena

Ciudad de México. - El líder de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo reiteró su interés en participar en la contienda interna para dirigir a Morena y afirmó que “hay contradicciones en la dirigencia” de Morena, lo cual hace que quiera “dar rumbo al partido” a través de una consulta con la militancia y público en general, para determinar cuál debe ser la siguiente meta del partido.

En conferencia de prensa desde un conocido hotel de la Ciudad de México, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara baja, aseveró que Morena “cumplió su ciclo” y éste, era llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

Causa por la que dijo que “ahora la siguiente etapa es lograr un partido que dé continuidad a la Cuarta Transformación”, y para ello, señaló que se ha propuesto con una serie de diputados leales a él, “hacer lo que el presidente haría”, que es consultar a las bases, y preguntarles qué tipo de partido debe ser Morena.

Expuso durante su conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por una centena de diputados federales. que realizará una encuesta por todo el país para plantear 12 preguntas a los simpatizantes del partido.

Dentro de los tópicos que según Delgado se tienen que resolver en el destino de Morena, están: saber cómo formar políticamente a los nuevos cuadros de Morena; las estrategias para hacer más eficaz al partido; cuáles serán las alianzas que deben realizarse; cómo mantener los valores de Morena y a la vez sumar más ciudadanos, entre otros dilemas.

Señaló que lo más importante “es que la consulta permita la organización de un partido fuerte”, pues es un deber mantener la visión de López Obrador de regresar a la base y a la militancia.

Por otra parte, justificó que no está incurriendo en ninguna ilegalidad de promover su imagen como candidato a la dirigencia de Morena, pues “no hay hasta el momento una convocatoria” y antes que nada, el objetivo es fortalecer al partido y apoyar a la Cuarta Transformación, y subrayó que por esto, no va pedir licencia, porque no hay convocatoria”.

Vale recordar que la fecha para renovar los órganos de dirección de este instituto político está programada para el próximo 20 de noviembre, y mientras tanto él, tratará de definir la ruta que debe tener Morena para ser un partido más unido, y por esto, esperará el aviso del partido para arrancar legalmente su ruta a la dirigencia, por lo que subrayó: “Vamos a ver la convocatoria, por supuesto que me interesaría participar”, pero dijo que en este momento lo más importante es la reflexión del partido.