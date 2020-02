Ven al PRD como un vocho destartalado

El PRD es comparado con un vocho destartalado y con las vestiduras rasgadas. Hoy, sólo cuatro por ciento ve al Sol azteca como el mejor partido de oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de los encuestados opina que no tiene buenos liderazgos y debe renovar sus cuadros.

Tres encuestas internas que definirán el rumbo de esta plataforma política, a las que tuvo acceso El Sol de México, arrojan que para los encuestados, que incluyen simpatizantes y ciudadanos, este VW no tiene un buen conductor, y aunque “en algún momento fue bueno”, actualmente pasa desapercibido, está prácticamente abandonado y lo ven sin posibilidad de reposicionarse en las elecciones.

Los ciudadanos encuestados asocian los partidos políticos con la palabra corrupción. Sin embargo, 34 por ciento piensa que el PRI es el mejor partido de oposición, mientras que 23 por ciento le daría su sufragio al PAN.

En una de las tres encuestas aplicadas, 66 por ciento opina que los partidos políticos ayudan muy poco o nada a la solución de los problemas de México.

Además, los ciudadanos respondieron que los dos mejores perredistas han sido su fundador Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, pero los dos renunciaron a esta militancia y ahora están confrontados con la corriente que lidera al partido, Nueva Izquierda, de Los Chuchos.

-¿Qué opinión tiene del Partido de la Revolución Democrática (PRD)?- se preguntó en la encuesta.

-“En general resulta poco atractivo, hay poco conocimiento del partido poca difusión y poco reconocimiento de figuras centrales, se le ubica en la corriente de izquierda, con buenas intenciones pero con personas inadecuadas en el mando. Hay mayor reconocimiento de otros partidos”.

Sin embargo, los simpatizantes perreditas consideran que se mantengan las siglas históricas y que sólo se modernice el logotipo.

Jesús Ortega, exdirigente nacional de ese partido, aseguró que es necesario hacer cambios profundos y serios: “No debemos barnizar la transformación del PRD, ya que estos cambios deben ir a fondo, pero sin perder nuestras raíces”.

En contraste, líderes estatales de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Estado de México, coincidieron en señalar “en este momento no es conveniente el cambio de nombre, siglas y colores por la proximidad de los comicios electorales del 2021”.

“No vemos conveniente el cambio del nombre, siglas y colores, mucho menos que sea una decisión donde no ha sido consultada a la base, y al decir, consultada a la base me refiero a los nuevos militantes que se han afiliado”, dijo el de Veracruz, Rogelio Franco, quien incluso reprochó a la dirigencia nacional del PRD no circular entre los perredistas de base los resultados de estas encuestas.

En el sondeo, 24 por ciento de los ciudadanos opinó que el motivo de la decadencia del PRD se debe a los actos de corrupción que protagonizó cuando estuvo al frente de gobiernos locales y 23 por ciento atribuyó el fracaso de este instituto a las alianzas que hizo con el PAN en 2018.

El Partido de la Revolución Democrática que llegó a ser la tercera fuerza política en el país -y ante la salida masiva de militantes y de importantes liderazgos, entre ellos sus fundadores- hoy ocupa el cuarto lugar.

El 51 por ciento consideró que el Sol Azteca no podrá volver a ser una de las tres fuerzas políticas más importantes de México.

Los ciudadanos consideran necesario que los partidos políticos se separen de figuras que han manchado su reputación y recomiendan en particular al PRD a que convoque figuras conocidas o dar oportunidad a nuevos cuadros y a jóvenes.

La dirigencia perredista midió la aceptación de una posible alianza con otros partidos políticos para competir en 2021. El 30 por ciento lo acepta, pero 43 por ciento lo rechaza.

Por otro lado, se les preguntó si consideran que el PRD debe unirse con Futuro 21 para competir en el proceso electoral del próximo año. El 44 por ciento de los encuestados rechazó esta idea, la principal apuesta de Los Chuchos para sacar del bache al partido, y que incluye repartir candidaturas a José Narro, exrector de la UNAM; la expriista Beatriz Pages o Gabriel Quadri, entre otros, sobre perredistas de base.

Los encuestados ven más positivo la búsqueda de nuevos perfiles locales ligados a causas sociales de izquierda. Además, exigen a los líderes perredistas garantizar que los futuros candidatos no estén vinculados a actos de corrupción u otros partidos. Tampoco ven positivas las alianzas con PAN y PRI porque aseguran que su ideología es totalmente diferente a la del PRD.

Y les recomiendan desarrollar una comunicación completamente diferente a lo común, generar propuestas originales y acompañarlas de campañas de difusión disruptivas de la marca.

Otro rasgo que revelan las tres encuestas que fueron mandadas a hacer por la dirigencia nacional del PRD revela que 84 por ciento de los ciudadanos no ha militado en algún partido político porque nunca les ha llamado la atención y por falta de tiempo y ocho por ciento militó por los beneficios recibidos o porque era su partido de preferencia.

A la pregunta sobre qué han hecho mal los partidos políticos, la respuesta fue contundente: “robar el dinero del pueblo”, ser corruptos y no cumplir con lo que prometen en campaña.

Las encuestas establecen que el PRD se debe refundar debido a su declive y la fuerza electoral que mantiene Morena rumbos a las elecciones. Y reflejan que el partido requiere "un líder limpio, trabajador empático, con valores y claridad en sus propuestas. "Debe defender su ideología de izquierda", concluyen. Los sondeos fueron realizados por las firmas Meba (Mendoza Blanco & Asociados) y Blitz, cuyo costo fue financiado por la dirigencia nacional del partido, que ha reservado el costo de este ejercicio.