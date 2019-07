¿Venganza? Ellos son los exfuncionarios investigados por el gobierno de AMLO

Tras haber ganado las elecciones presidenciales, en julio 2018, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no perseguiría a presuntos responsables de actos de corrupción que se cometieron en administraciones pasadas, sin embargo la pesquisa contra exfuncionarios inició.

Exfuncionarios y expresidentes se encuentran bajo la lupa del actual Gobierno por actos de corrupción, lavado de dinero, desvío de recursos públicos y evasión de impuestos.

La llegada de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, trajo consigo la apertura de carpetas de investigación con las que se busca cumplir con la promesa del Presidente, terminar con la corrupción.

¿Y quiénes son estos exfuncionarios?

Rosario Robles

El caso más reciente es el de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) busca vincular a proceso por los presuntos delitos contra la administración pública por el uso indebido de recursos.

Rosario Robles fue titular de Sedesol y Sedatu durante la administración de Enrique Peña Nieto. Su gestión en ambas dependencias fue cuestionada por presuntos desvíos del erario y acusada de participar en La Estafa Maestra.

Emilio Lozoya

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es investigado por supuestas irregularidades en la adquisición de una empresa de fertilizantes cuando estaba al frente de la petrolera.

Pemex compró Fertinal durante el gobierno del presidente Enrique Peña (2012-2018) en una operación muy cuestionada por haber adquirido una empresa que operaba muy por debajo de su capacidad a un precio muy alto.

Además, Lozoya es investigado por supuestamente haber recibido millones de dólares de la brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Peña Nieto. El exfuncionario ha clamado varias veces su inocencia y no se sabe de su paradero.

Pedro Joaquín Coldwell

El caso de Pemex también alcanzó al exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, pues el abogado de Lozoya pidió que se llamara a declarar al funcionario.

Por lo que Coldwell pidió a la Fiscalía que lo llamaran a declarar por su presunta participación en el caso, esto con el fin de deslindar cualquier responsabilidad.

Luis Videgaray

El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, también se vio salpigado en el caso de Agronitrogenados.

Emilio Lozoya, solicitó que también se llamara a declarar a Videgaray pues asegura que el verdadero responsable de la operación de él.

Idelfonso Guajardo

Idelfonso Guajardo, exdirector de Economía, es otro político implicado en el caso de Agronitrogenados y señalado por Lozoya.

Sin embargo Guajardo a negado cualquier responsabilidad en el caso y se puso a disposición de la FGR.

General León Trauwitz

El exsubdirector de Salvaguarda Estratégica León Trawitz, es investigado por pertenecer a la red de robo de combustible y no se ha presentado a comparecer ante las autoridades.

El Gobierno de López Obrador inició la lucha contra el huachicol y la investigación contra quienes resulten responsables en el robo de combustibles.

Alberto Elías Beltrán

La fiscalía también investiga a Alberto Elías Beltrán, exencargado del despacho de la extinta PGR por lavado de dinero.

La investigación contra Beltrán también incluye a su esposa Marcela Kuchle López por operaciones de aproximadamente 98 millones de pesos.

Tomás Zerón

Tomás Zerón de Lucio extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR es investigado por el caso de espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos con el malware Pegasus.

Tras darse a conocer la investigación Zerón presentó un amparo contra cualquier acto privativo de la libertad.

Investigaciones de la 4T alcanzan a empresario, abogado y líder sindical

Alonso Ancira

La investigación contra Lozoya implica al empresario Alonso Ancira, director de Altos Hornos de México, quien se encuentra detenido en España y se niega ser extraditado a México.

Ancira está vinculado con la presunta venta irregular en 2013 de la empresa Agro Nitrogenados a Pemex, cuando la petrolera era dirigida por Lozoya Austin.

Juan Collado

El abogado de exfuncionarios priistas, Juan Collado fue detenido el pasado 9 de julio y acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, negó que haya participado en la presunta simulación de la venta de un terreno en Querétaro en 2015.

Collado negó su participación los delitos que se le imputan.

Carlos Romero Deschamps

El dirigente del Sindicato petrolero Carlos Romero Deschampsha sido acusado de corrupción, fraude, lavado de dinero y huachicoleo.

Desde que López Obrador asumió el poder dijo que su Gobierno combatiría el charrismo sindical.

Fuego Cruzado contra expresidentes

Pese a que el Presidente ha dejado claro que no enjuiciaría a ningún expresidente, las acusaciones y señalamientos contra ellos se han hecho.

Acusa adeudo de impuestos

En una de sus conferencias mañaneras López Obrador señaló que un exmandatario tiene cuentas pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por evasión y condonación de impuestos.

Sin mencionar el nombre del implicado, el jefe del Ejecutivo declaró que el SAT, dependiente de la Secretaría de Hacienda, indaga a ese exmandatario por adeudos fiscales, y advirtió que se llegará hasta el final para castigar a quien no cumpla con sus obligaciones tributarias.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que se tiene identificado un crédito fiscal a cargo de un expresidente de México.

El organismo recaudador señaló que el adeudo fiscal de dicho expresidente es por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como por recargos y la actualización correspondiente.

Tras los señalamientos Vicente Fox y Felipe Calderón negaron, a través de sus redes sociales, tener alguna cuenta pendiente con el fisco.

No perseguimos ni a los que nos robaron la Presidencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que en su gobierno no hay perseguidos políticos, pero tampoco habrá impunidad si existen pruebas de actos ilegales cometidos por funcionarios de sexenios anteriores o del actual.





No somos tapadera de nadie, informaremos todo lo que fue el régimen corrupto; habrá cada vez más severidad en combate a la corrupción señaló el presidente Andrés Mnauel López Obrador.

"Desde que tomé posesión dejé en claro que no iba a haber persecución política, que no es mi fuerte la venganza. En el caso Peña, incluso le hice un reconocimiento porque, a diferencia de otros presidentes, él no se metió para hacer un fraude", señaló el mandatario.

"Ni siquiera a los que nos hicieron el fraude del 2006 los estamos persiguiendo", dijo en su conferencia de prensa matutina. "Ni modo que porque me sacó la lengua o porque me robó la Presidencia, mmm, ya vas a ver. No somos iguales", agregó.