Vicecoordinador de Morena niega división en la bancada

Pese al jaloneo y falta de consenso en el relevo de la coordinación de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, el vicecoordinador de la bancada, Eduardo Santillán negó que exista una división al interior del grupo parlamentario.

No hay una división y se está haciendo un esfuerzo muy importante de todos los actores del grupo parlamentario para mantener la unidad. Todos estamos conscientes de que tenemos que dar un esfuerzo importante de unidad y a favor de la Ciudad de México, y estoy seguro que en los próximos días tendremos ya resultados que nos permita salir al grupo parlamentario”, dijo en entrevista.

Asimismo negó que otra voces, como la del senador Ricardo Monreal, tengan injerencia en la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y refrendó su respaldo a la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum; “el único grupo afín aquí en el Congreso es el grupo afín de la doctora Claudia Sheinbaum. Somos 34 diputados del Grupo Parlamentario y somos el grupo afín a la doctora, no hay ningún otro grupo afín a ningún otro”.

Cuestionado sobre si aspira a coordinar a la bancada de Morena, Santillán dijo: “yo lo único a lo que aspiro es que haya unidad dentro del grupo parlamentario y no tengo ninguna otra aspiración que no sea esa, y me parece que más que pensar en este momento en aspirantes, lo que debemos pensar es en un método y en la generación del consenso y yo estoy en la lógica estrictamente de que haya los consensos necesarios para que el grupo parlamentario salga unido de este proceso”.

Sobre el presunto caso de soborno para favorecer al diputado José Luis Rodríguez como coordinador, Santillán señaló que debe ser la Comisión de Honor y Justicia de Morena quien haga la investigación y valoración del caso, por lo que evadió fijar una posición al respecto.

Es un tema que está en este momento en nuestra Comisión de Honor y Justicia. Se estará llevando a cabo la citación a cada una de las personas mencionadas y estaremos nosotros muy atentos para saber cuál es el procedimiento que se ha iniciado dentro del partido