Víctor Toledo se va de Semarnat

Un reajuste más se llevará a cabo dentro del gabinete del Ejecutivo, Víctor Toledo saldrá de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Fuentes cercanas a Presidencia confirmaron a El Sol de México que María Luisa Albores tomará el mando de la dependencia, quien a su vez dejará la Secretaría del Bienestar.

A principios de agosto, en un audio que circuló en las redes sociales, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que el gobierno de la cuarta transformación (4T) “está lleno de contradicciones y luchas de poder”.

“Yo quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses porque, efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, no existe.

“Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del Gabinete, que yo lo he notado en varias líneas”, se escucha.

A lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador externó que en su gabinete hay libertad y discrepancias, “no hay pensamiento único, hay libertad para que opinen, pero yo al final decido”.

"Ante la nación yo soy el que decide, el que responde, soy el de las decisiones, pero debo escuchar o darle la razón si la tienen", dijo.