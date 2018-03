Video acusa a Ricardo Anaya de plagio y él lo desmiente

Ricardo Anaya, aspirante a la presidencia, está envuelto nuevamente en la polémica pues ahora un video revela el presunto plagio que realizó durante su toma de protesta como candidato del frente PAN-PRD-MC.

El discurso del panista retoma partes exactas de la ponencia de 2016 de Tony Seba, un exitoso emprendedor y educador, que habló sobre la revolución industrial y de Peter Diamandis, presidente ejecutivo del consejo de administración de la Fundación X-Prize, el mismo año.

El que plagia es porque no tiene nada que decir. @RicardoAnayaC es un candidato que tiene más cosas que explicar que proponer. pic.twitter.com/dLJfBHxqaV — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 3 de marzo de 2018

Ante las evidencias que muestra la grabación, difundida en la cuenta de Twitter de la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, Anaya respondió: "Sobre el supuesto plagio, 'cree el león que todos son de su condición'."

Mienten @ruizmassieu, el PRI y sus corifeos. Un plagio es cuando NO se cita la fuente, lo cual NO ocurre en este caso. Con toda claridad dice: “Fuente: Tony Seba”. Ya no saben qué inventar para levantar la campaña en ruinas de Meade. pic.twitter.com/BRPIl1oibx — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 3 de marzo de 2018

Minutos más tarde mostró fotografías e incluso el video original donde cita a Tony Seba.

La campaña de Meade no tiene remedio y creen que atacando la levantarán. No hay plagio cuando se hace cita o referencia. Aquí el video del evento. pic.twitter.com/Y9WObouF6y — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 3 de marzo de 2018

El candidato a la Presidencia ha estado bajo el escrutinio público pues se le vincula con un empresario que presuntamente ha lavado el dinero del político.