La “libra” Diego Sinhué, no lo abuchean en evento de AMLO

León, Guanajuato.- "La libró Diego", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse que el gobernador panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo recibió aplausos en vez de abucheos, a diferencia de los mandatarios de oposición que han acompañado al Jefe del Ejecutivo Federal.

"Miren, para información y orgullo de ustedes ciudadanos de Guanajuato, hemos tenido problemas en actos abiertos en donde abuchean a autoridades, aquí en vez de abucheo, hubo aplausos para el gobernador de Guanajuato", dijo durante la entrega de Programas Integrales de Bienestar.

A su llegada, el mandatario de Guanajuato le dio la bienvenida en su primera visita oficial al estado, a la vez que dijo sumarán esfuerzos para trabajar por México y aplaudió su lucha contra el robo de hidrocarburos.

¡Sin abucheos! Así fue como el gobernador de Guanajuato, @diegosinhue arrancó su discurso entre porras y aplausos junto al presidente @lopezobrador_



"Esta es su casa presidente, bienvenido. Porque recibir al presidente de México en Guanajuato, significa trabajar unidos por México. En Guanajuato sabemos hacer equipo y en Guanajuato, uniendo esfuerzos, vamos a ayudar a México", dijo al iniciar su discurso en la Unidad deportiva “Enrique Fernández”.

Entre porras y aplausos, de los que no había gozado hasta ahora otro gobernador de oposición, Rodríguez Vallejo respaldó todos los proyectos del tabasqueño, quien afirmó que el mandatario estatal ha sido respetuoso del Ejecutivo Federal.

Al final del acto, López Obrador afirmó que se van a quedar con las ganas los que acusaban que su gobierno es más de lo mismo.

"Los que me ven con malos ojos, se van a quedar con las ganas de decir: 'ya ven, es lo mismo'. No, no somos iguales, a mí me pueden llamar peje pero no soy lagarto", concluyó.