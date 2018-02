[Video] Aparece Ricardo Anaya bailando en boda Manuel Barreiro

Esta noche, se difundió un video de YouTube donde aparece el candidato a la presidencia Ricardo Anaya en la boda de Manuel Barreiro, quien éste es señalado como pieza clave en la presunta triangulación de recursos que beneficiarían la campaña del panista.

El video con fecha de octubre de 2015, fue difundido mediante la cuenta de Twitter de Javier Lozano, donde acompaña su post con el mensaje, "Llegó la cuarta mentira del #JovenDictador #Anaya. No solo conoce a #Barreiro, son compadres. Y salieron buenos pa’ la fiesta. #PelucaGate".

Llegó la cuarta mentira del #JovenDictador #Anaya. No solo conoce a #Barreiro, son compadres. Y salieron buenos pa’ la fiesta. #PelucaGate https://t.co/o3JnjnErfh — Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) 27 de febrero de 2018

En la imágenes aparece el candidato bailando con un grupo de amigos entre los que se encuentra Manuel Barreiro; cabe señalar que en el video aparece un mensaje que escribe el pseudónimo de 'El Flaco' en dirección a 'Cerillo' donde señala que "los amigos están cerca de uno en los momentos más importantes de la vida y también deberían de estarlo en los momentos más difíciles".

Así respondió Anaya, tras revelarse el video

Como ya lo he dicho:

1. Yo no le vendí nada a Manuel Barreiro.

2. Sí lo conozco.

Sobre el video: Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años.

Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 27 de febrero de 2018

Javier Lozano le contesta

1.- A #Barreiro no le vendiste pero sí a su chofer.

2.- Claro que lo conoces.

3.- Ir a una boda no es malo. Es divertido. Lo que no tiene madre es negar amistades y complicidades. #PelucaGate https://t.co/0N8fLTf0zM — Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) 27 de febrero de 2018

Manuel Barreiro es un empresario de Querétaro vinculado a varias empresas como Advance Real Estate, firma enfocada al desarrollo de proyectos inmobiliarios en el centro de México, a Aston Capital Partners donde figura como inversor global y también trabajó en la inmobiliaria internacional Hines.