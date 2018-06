[Videos] Simpatizantes del PRI desatan pelea en pleno mitin de AMLO

PACHUCA.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES), pidió al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que saque las manos del proceso electoral luego de que un grupo de choque priista irrumpiera en su mitin de cierre de campaña en Pachuca.

"Ganando, ganando en donde haya habido trampa y fraude, se va a proceder legalmente, trátese de quien se trate, queremos llevar la fiesta en paz, no queremos pleito con nadie", advirtió en Pachuca, Hidalgo.

A medio discurso, un grupo de aproximadamente 15 jóvenes del Partido Revolucionario Institucional, corroboraron militantes morenistas, comenzaron a gritar: "AMLO sí, Sosa no".

Jóvenes presuntamente infiltrados por el PRI, agredieron a golpes a simpatizantes de @LopezObrador_ en un mitin en Pachuca; el candidato presidencial tuvo que pedir calma y suspender su discurso

📹: @Gabi_Enez pic.twitter.com/XUwjvEHyKG — El Sol de México (@elsolde_mexico) 21 de junio de 2018

Acto seguido comenzaron a lanzar golpes contra los asistentes; a lo que desde el templete, López Obrador le pidió a sus simpatizantes que no respondieran a las provocaciones y los dejaran marcharse.

"No contesten a la provocación, no contesten. No pasa nada ahí, no pasa nada. Hasta ahí, jóvenes, hasta ahí", exhortó.

Los provocadores empujaron a los morenistas, comenzaron a arrojar objetos al aire y golpes. Después de la intervención del tabasqueño los dejaron irse.

Simpatizantes de AMLO desatan pelea en mitin

Al final, felicitó a los jóvenes que se mantuvieron serenos sin caer en las provocaciones.

Sin embargo, a la salida del candidato, volvieron al evento de iniciarin otra trifulca. Y los partidarios de Morena les gritaban "fuera, ustedes son del PRI".

Esta es la segunda ocasión que un grupo arremete en un evento de Andrés Manuel López Obrador, el primero fue el 4 de junio en la Plaza de Toros, con el mismo pretexto, protestar contra la adhesión de Gerardo Sosa Castelán, cacique de la región y exmilitante del PRI.