Vislumbran el regreso de Olga Sánchez al Senado

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero es un liderazgo fuerte e importante y un eventual regreso al Senado de la República, sin duda aportaría experiencia desde la presidencia de la Mesa Directiva hasta la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, dijo la senadora Citlalli Hernández Mora.

“Sería un excelente perfil para ella, sin duda’’, refrendó la legisladora.

Destacó que la senadora con licencia y ministra en retiro, está realizando un buen trabajo como Secretaria de Gobernación, pero si decide regresar representaría un “liderazgo fuerte e importante’’, dijo Hernández Mora.

Pero advirtió tener mucho cuidado “cuando utilizamos la exigencia de la paridad de género porque no puede ser ni a contentillo ni a conveniencia, es decir, a mi juicio, la actual Mesa Directiva ha hecho un buen papel y es importante reconocer ese trabajo, que debe o podría repetir’’.

En ese sentido, el senador Cristóbal Arias Solís, dijo desconocer si la actual titular de Segob vaya a separarse de su cargo, “no opinaría de una especulación en tanto no se diera una situación que fuera real, no tiene caso que hable de algo que no deja de ser especulación, yo tampoco especularía absolutamente nada al respecto’’.

“Me atengo a lo que hay en este momento, estoy convocado para la segunda quincena de agosto, reunirnos los que estamos, no los que no están, de tal manera que sobre eso no puedo opinar ni especular, ni aportarle a la rumorología’’.

Probablemente, añadió el senador de Morena, el próximo 16 de agosto, estamos planteando que sea entrando la segunda quincena del presente mes, que tengamos un primer acercamiento para tratar en ese tema en específico sobre la nueva Mesa Directiva del Senado de la República con el grupo mayoritario.

Asimismo, Citlalli Hernández destacó que la que “la Junta de Coordinación Política tendría que ser congruente en el tema de la paridad de género; solo hay dos mujeres y hemos visto inclusive fotografías en que solo se reúnen los coordinadores –hombres- de grupos, donde no están las mujeres coordinadoras’’.