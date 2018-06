Vivienda en renta está poco explorada: Román Meyer

Durante una convocatoria entre grupos ajenos a Morena, Román Meyer fue nombrado por Andrés Manuel López Obrador como titular de la Sedatu, si llega a Los Pinos.

En ese encuentro, donde la mayoría de los invitados no eran miembros del partido, el líder de Morena conformó diferentes grupos, un equipo social, otro en economía y dio forma a un primer equipo que sería de desarrollo territorial y planeación urbana.

Desde entonces empezaron a trabajar cada semana y a tener posturas, donde de alguna forma nació un diagnóstico general del país.

Desde entonces han ido desarrollando una política territorial urbana, dos veces por semana se reúnen con expertos en la materia; antes de la elección, el 1 de julio entregarán el proyecto a AMLO.

¿Cuáles son las líneas que están siguiendo?

-Política de vivienda, la política de desarrollo metropolitano, y desarrollo territorial en el cual también se integra la parte agraria.

Hemos encontrado una política de vivienda fragmentada en el sentido de que hoy en día vemos un gran conjunto de desarrollo habitacionales que desde inicio del 2000 con la política del expresidente de México Vicente Fox implementó una política de producir una gran cantidad de créditos en las cuales no hubo pertinencia en ese momento de la política en ver cómo iban a quedar esos créditos y qué contexto. Hoy en día vemos cinco millones de unidades habitacionales sobretodo en el Norte abandonadas.

¿Qué se debe hacer para evitar estos problemas?

-Lo que nosotros estamos analizando es que la política de vivienda y los mecanismos de fomento económico ya sean subsidios y hay que replantearlos, vemos que la Conavi tiene un programa de subsidios, estamos viendo que se está expandiendo.

¿Casa pequeñas de Infonavit?

-En el diagnóstico que tenemos a nivel nacional las solicitudes de acciones de vivienda un 30% son de casas nuevas, y un 70% de mejoramiento o crecimiento de esa propia vivienda, tenemos que empezar a entender los modelos que hoy está posicionando el mercado, no compaginan con la realidad de las familias, por otro lado no hay un empate entre el usuario con la localización de esa vivienda.

La vivienda en renta está poco explorada en México, son mecanismos que permitan mayor fluidez a los jóvenes a ciertas partes de la población para que puedan estar un tiempo y no tengan que adquirirla de inmediato sino que pudiera tomar la decisión en un año.

¿Zonas de alto riesgo?

-Se tienen que vincular los atlas de riesgo con los programas de desarrollos municipales o estatales, no podemos seguir separándolos, no podemos edificar donde los atlas de riesgo nos indican que no y en algunas zonas vamos a tener que tomar la decisión de reubicarlos.