Vivimos el momento más crítico entre México-EU: Monreal

“Enfrentamos hoy uno de los episodios más graves -difíciles- de la relación entre México y los Estados Unidos. Horas, días de tensión. Vivimos —resume severo, grave el senador Ricardo Monreal Ávila— el momento más crítico de la administración del presidente López Obrador".

"Tiene —desde luego— todo el apoyo del Senado de la República. Él actúa con serenidad y firmeza. Con energía y talento. Su actitud provoca sensible unidad. No comparto opiniones que juzgan tibio su proceder. Tengamos en cuenta —recomienda el político zacatecano— la importancia, el peso del adversario·. Y pone humor:

"Tampoco se trata de una guerra...” Se respiraba inquietud, ansiedad ayer pasadas las tres y media de la tarde en la oficina que en el sótano del edificio de la Cámara de Senadores utiliza la Junta de Coordinación Política. Los reporteros ansían conocer ánimo y conocimientos del senador Monreal en derredor del efecto que producirá en lo político y en lo económico la decisión "unilateral" del presidente estadounidense Donald Trump de imponer dentro de muy pocos días aranceles a productos mexicanos que lleguen a los mercados de su país.

"Todos perderemos —dice Monreal—. Las economías de ambos países sufrirán quebrantos. Ninguno obtendrá beneficio".

"Pero también es hora de sacar lección de lo que hoy nos ocurre. Desde hace décadas nuestras exportaciones depende n más del 80 por ciento de los zigzagueos del mercado de los Estados Unidos. Algo debemos aprender", deseó el líder la bancada de Morena.

Este reportero le recordó que en Enero de 1994 en Beijing, China, miembros de la comitiva del presidente Carlos Salinas de Gortari se ufanaban:

"¿Para qué venimos a China?" "¡Con lo que nos acarreé el Teelecé no nos daremos abasto para surtir a Estados Unidos". Y desde hace 25 años esos exportadores e inversionistas están ahí. Dependen del mercado estadounidense.

Foto: Adrián Vázquez

Elige con cuidado los términos. Hace gala de su información. Al instante. Hilo directo con la misión diplomática mexicana en Washington. Seguimiento puntual de estrategia.

RESPALDO

"El canciller Ebrard se reunirá con la política Pelosi. Cabeza de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Tenaz crítica del Presidente Trump. Sé que el propio secretario de Relaciones de México celebrará juntas y mesas redondas con otros colegas de la señora Pelosi.

"Percibo vigor, confianza, seguridad y tino político —y diplomático— en el canciller Marcelo Ebrard. Lo conozco. Hombre de pensamiento positivo y amplio saber. Son estos, días cruciales. Este tema nos mantiene muy unidos. México tiene argumentos. Los hace valer. Este panorama puede variar en cosa de horas. Debemos estar muy atentos."

AUSENCIAS

Y precisó sin vacilación:

"Ni el secretario de la Defensa Nacional ni el de la Marina se encuentran en Washington. No me jacto; no. Pero sí tengo información".

Dijo que el Senado se dispone a trabajar en lo relativo al futuro Tratado trilateral México-Estados Unidos-Canadá.

Evitó en todo momento Ricardo Monreal Ávila formular conjeturas o configurar hipótesis. "Tengo confianza en que todo se arreglará", externó de despedida.