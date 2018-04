"Votaré por Rascón", Cuauhtémoc Cárdenas aclara postura tras encuentro con Alejandra Barrales

| Con información de Notimex |

"El ingeniero Cárdenas es un ejemplo de congruencia y dignidad" escribió la candidata a jefa de gobierno, Alejandra Barrales en su cuenta Twitter al presumir una fotografía con el exfundador del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas.

El ingeniero Cárdenas es un ejemplo de congruencia y dignidad. Él comenzó la lucha por la que México dio un giro definitivo hacia la democracia y es gracias a su ejemplo que varias generaciones decidimos dar la batalla por la #CDMX. pic.twitter.com/UmZeh8tONp — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 25 de abril de 2018

Posterior a la reunión, el político mexicano aclaró desde su cuenta de Twitter que no cerrará "puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón.

1/2 No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón. — Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) 25 de abril de 2018

Por otro lado Cárdenas ofreció su apoyo a quien revise e impulse un revés en materia energética; "Solo votaré por quien se comprometa a impulsar reversión de la contrarreforma constitucional de los artículos 27, 25 y 28 en materia energética" escribió.

2/2 En lo nacional no apoyaré a ninguna campaña conservadora. Solo votaré por quien se comprometa a impulsar reversión de la contrarreforma constitucional de los artículos 27, 25 y 28 en materia energética. — Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) 25 de abril de 2018

Tras la difusión del encuentro, la efervescencia política se desató y su oponente, la candidata Sheinbaum criticó el encuentro al lamentar que el ingeniero Cárdenas se equivoca al apoyar a los perdedores y quedarse con quienes representan la corrupción en referencia a Barrales.

La abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que respeta la decisión del ingeniero Cárdenas, pero consideró que se trata de una gran incongruencia, porque él siempre criticó la alianza entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

Recordó que incluso el mismo Cárdenas Solórzano vaticinó la muerte del PRD si se unía a la derecha representada por el PAN y reconoció que militantes de Morena tuvieron acercamientos con el michoacano, pero no hubo compromisos de ninguna de las partes.