"Voten por Andrés Manuel pero luego no se lamenten", dice El Bronco a empresarios

El candidato presidencial a la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, ante miembros de la comunidad empresarial de Coparmex defendió su controversial propuesta de cortar las manos a los delincuentes para abatir el crimen.

Aclaró que no es por votos que lo dice, porque si se tratara de ganar votos entonces dijo que debían votar por Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, pero advirtió a los industriales que luego “no se lamenten” por ello, dijo que en un plazo de 6 meses verían las consecuencias.

Durante su participación en el Foro Manifiesto México, organizado por los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, señaló que “los Pinos ya apestan”, y eso es lo único con lo que concuerda con el político tabasqueño, por lo que subrayó que se requiere un presidente y un gabinete itinerante.

Propuso que se debe tener un órgano fiscal autónomo pero que no lo decida el gobierno porque esos son “paleros”; asimismo propuso bajar el IVA “de trancazo” de 16 a 10 por ciento para reavivar la economía de los mexicanos que hoy no tienen recursos para comprar lo básico.

Como conclusión a su participación declaró que no le interesa la banda presidencial, pues aseguró que está compitiendo para cambiar al sistema, dijo que lamentaba la salida de “la Margarita”, porque no tiene recursos, pero no lo cree, sostuvo que no cree que la esposa de un presidente no tenga dinero, pero esa falacia es la “perversidad” de los políticos.