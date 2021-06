Votos del PRI son insuficientes para la presidenciable de 2024: Sauri

La votación obtenida por el PRI no es suficiente para un partido que aspira a competir y ganar la elección presidencial de 2024, alertó la diputada federal Dulce María Sauri Riancho.

La ex dirigente nacional del partido de 1999 a 2000, dijo que en la nueva estrategia tiene que darse un ejercicio de reflexión y autocrítica abierta, dispuesta a enfrentar una realidad que no favoreció. El PRI de 17 por ciento de votación para diputados y diputadas en 2018, ahora registra 18%, no se cayó, avanzó poquito, pero no es suficiente, apuntó.

Al responder si la nueva estrategia tiene que generar cambios en la dirigencia nacional priista, Sauri Riancho dijo: “a mi no me parece que haya que poner la carreta por delante del burro, para mi la carreta es la estrategia, que después veamos con que animales de tiro vamos a jalarla, esa es la segunda parte; es muy fácil concentrar o desviar la atención de análisis crítico culpando a personas, primero hay que analizar porque se dieron las cosas’’.

La cuestión del cambio, insistió, se tiene que concentrar en la estrategia, si se hace lo mismo, pues da lo mismo que se haga con cualquier persona. Se tiene analizar críticamente, con análisis de lo que sucedió y que se desprenda una estrategia generada hacia el 2018.

En cuanto a las declaraciones del presidente López Obrador de buscar al PRI para lograr votaciones calificadas en la Cámara de Diputados. “Fue una bola ensalivada que aventó el presidente porque pudo haber mencionado a cualquier de los otros partidos que formamos parte de la oposición, pero escogió al PRI, por eso le digo bola ensalivada y además una manera para tener una sombra sobre el partido, sobre el importante logro que la alianza opositora tuvo en relación a reestablecer los equilibrios en la Cámara y de alguna manera señalar al PRI como si fuera el judas de la ciudadanía mexicana, que opto por la pluralidad y no somos judas’’.

Somos, dijo, un partido que lucha y tiene muy claro que la confianza que le dio la sociedad mexicana al PRI, en una coalición opositora, es para hacer valer la pluralidad, la diversidad y la democracia en el país’’.

“Divide y vencerás y, la primera parte para las divisiones es sembrar las sospechas; podemos decirle bola ensalivada y beso del diablo pero, pero el hecho es que va a sembrar sospechas y esto de ninguna manera podemos permitirlo quienes somos priistas, porque estamos convencidos que el voto del pasado domingo fue a favor de la pluralidad y la diversidad’’.

Por tanto, añadió, es necesario despejar toda sombra de duda respeto del papel del PRI en la próxima legislatura, será oposición que defienda los intereses de la sociedad mexicana, de la democracia, pluralidad y diversidad.

“No es problema de alianzas para sacar reforma constitucionales, el problema central es el momento y la forma como el presidente de la República habla de lo que hemos hecho, no solo el PRI, sino los distintos partidos opositores para alcanzar esa mayoría calificada, y la sombra de la sospecha va en sentido de decir al PRI: lo podemos jalar cuando querramos y ahí el señor presidente está muy equivocado’’.

Finalmente, declaró que en esta semana se entra al recuento de ocho gubernaturas perdidas para el PRI, la totalidad que estaban en juego, pero territorialmente hubo avances en el centro del país en coalición y en el norte se refrendó en Coahuila y Nuevo León al ganar distritos.