Voy actuar con responsabilidad: AMLO sobre segundo debate

TIJUANA.- Sabe que su nombre circulará en boca de los cuatro candidatos durante una hora con 36 minutos, pero Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), los dejará hacer su lucha y obedecerá las recomendaciones de sus asesores, actuar con “amor y paz”.

“Sé que van a pronunciar mucho mi nombre mañana los otros candidatos. Están en su derecho, tienen ellos que hacer su trabajo, ¿no?, hacer su lucha, yo voy a actuar de manera muy respetuosa, a mí, mis asesores me dicen que no me enoje, que no me enganche, que no caiga en ninguna provocación. Amor y paz”, dijo anoche a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tijuana.

López Obrador llegó a las 23:00 horas a la ciudad fronteriza, donde reiteró que las encuestas lo mantienen 25 puntos arriba de sus oponentes, por lo que entiende su preocupación.

“Estamos arriba, 25 puntos de ventaja y sé que van a pronunciar mucho mi nombre mañana los otros candidatos”, recordó.

Este domingo, previo al segundo debate presidencial, el político tabasqueño pasará el tiempo con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor, Jesús Ernesto, a quienes ve ocasionalmente desde el 1 de abril, cuando arrancaron las campañas.

“Voy a leer un poco, voy a ver a Jesús, que está por aquí, y a Beatriz, voy a estar con ellos. Nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad”, comentó el candidato presidencial.

En el debate pasado hizo lo mismo, un día antes del primer debate, cuando todos los candidatos sostuvieron reuniones con su cuarto de guerra, López Obrador paso el sábado completando el álbum futbolero de Panini con Jesús Ernesto. Solo Jesús Ramírez Cuevas, enlace del candidato ante el INE, visitó al candidato en su casa para comentarle la logística del debate, los tiempos y otros arreglos técnicos.