Voy con Meade, anuncia Javier Lozano tras renunciar al PAN

Tras anunciar su renuncia al PAN, el senador Javier Lozano Alarcón declaró a El Sol de México que se va en un acto de congruencia y para apoyar al proyecto del precandidato del PRI, José Antonio Meade.

En entrevista con el legislador poblano, Lozano declaró que no es una ninguna sorpresa que deje al partido albiazul, “yo estaba muy incomodo desde hace varios meses en el partido y yo creo que esto simplemente se precipita con los últimos hechos en cuanto al proceso interno, y por que además ya los tiempos llegaron para uno también fijar posición de lo que va a hacer”, indicó.

En ese sentido, abundó que no va a participar en el proyecto del precandidato Ricardo Anaya, “no creo en él, y no solamente me siento brutalmente a disgusto, la verdad es que es un momento que por congruencia es lo que tengo que hacer”, dijo.

Señaló que se sintió excluido de parte de la dirigencia y en ese orden de ideas "me voy porque el PAN no es ni la pálida sombra de lo que yo conocí y tienes a un joven dictador que se impone como candidato a la presidencia en una maltrecha alianza con otros partidos y se desdibuja la ideología del PAN".

Además, "yo voy a apoyar a Pepe Meade a la presidencia de la República, y no puedo estar sujeto a constantes amenazas de expulsión”, aseguró.

Lozano anunció su salida del Partido Acción Nacional al señalar en un video que publicó en sus redes sociales donde asegura que el precandidato de este órgano político, Ricardo Anaya, condiciona presupuestos y dirigencias estatales para promover sus intereses personales, además de ocupar los recursos del partido albiazul.

El político poblano aseguró que no se retirará de la política ni del servicio público, pero que se va del PAN.

El senador había mencionado en el video que publicó en sus redes sociales que “actúo con estricta congruencia con lo que soy y con lo que creo”, y reiteró que el precandidato Ricardo Anaya y su nuevo dirigente le han dado la espalda a la agenda legislativa del PAN.

Asimismo, llamó dictador a Anaya, “que imita las peores prácticas que tanto criticamos en otros partidos”, señaló el legislador.