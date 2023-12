Xóchitl Gálvez acusa a AMLO con Ken Salazar: le dije que volteara a ver lo que está pasando

La precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de atacarla antidemocráticamente desde el gobierno, apoyado por un tercer candidato.

“Yo le dije básicamente que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno, porque no sólo me atacan a mí, pues se apoyan de un tercer candidato para que me ataque, o sea ahí lo vimos claramente en la mañanera, o sea no sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar los pocos días que estuvo, fue impresionante como tiene un apoyo del presente de la República, y eso no es democrático.

“Yo sí le dije con pena pues voltea a ver lo que está pasando en México y mi preocupación de la participación del crimen organizado en las elecciones”, comentó Xóchitl.

Previo al encuentro con integrantes de la sociedad civil en la sede nacional del PAN, Gálvez habló con la prensa sobre su encuentro con el embajador norteamericano, a quien le expresó su preocupación por varios temas como las armas, las drogas, la geopolítica, entre otros.

Al respecto, explicó que intercambiaron historias sobre sus orígenes y posteriormente al tocar el tema de geopolítica, le dejó en claro sus valores, que no se vincula a gobiernos autoritarios ni los que no son democráticos.

“Se lo dije abiertamente, yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país”, detalló.

De acuerdo con la precandidata, durante su encuentro con Salazar también destacó los estrechos vínculos económicos que unen ambos países, pues 80 por ciento de la exportaciones del país tiene como destino EU y la mayor parte del turismo proviene de allá.

Manifestó que hablaron de las cadenas de suministro, de la importancia de estas, de la energía renovable, de las violaciones al tratado de libre comercio en esta materia, de los paneles, de agricultura y también de seguridad.

“Lo grave que es el tema de seguridad –aseveró Xóchitl Gálvez– porque no sólo está afectando a México: el fentanilo está matando a personas en Estados Unidos y sus armas están matando a mexicanos. Lo hablamos claro, frontal, directo y hasta ahí, y le comenté de mi visita a Washington en el mes de febrero”.

Otro tema fue el de la importancia del intercambio cultural entre Estados Unidos y México.

Sobre Nuevo León ,Xóchitl Gálvez expresó que qué bueno que se impuso la ley, porque realmente el congreso que le competía nombrar al nuevo gobernador, decide regresar Samuel que está en su derecho, “pero creo que lo que no se valía, pues era dejar a tu sucesor e irte simplemente y yo creo que la Corte actuó a respetando la Constitución”.

Al ser cuestionada sobre la relación con Movimiento Ciudadano, aseguró que estará abierta a dialogar. “Yo siempre buscaré que construyamos un consenso. Yo estoy convencida que a MC le une lo mismo que me une a mí en el amor por este país y resolver los problemas.

“Ayer nuevamente ustedes fueron testigos de estar en Baja California, la gente sigue buscando a sus hijos, el tema de la inseguridad es algo que nos preocupa a todos, el tema del abandono al campo el tema de la salud, en fin, son los mismos temas y yo creo que MC y yo compartimos una agenda muy interesante. Ojalá pudiéramos recuperar el diálogo y trata de construir".