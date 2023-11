Xóchitl Gálvez confirma adhesión del priísta Miguel Riquelme a su equipo de campaña

La precandidata presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez Ruiz agradeció a simpatizantes del ex canciller Marcelo Ebrard el que dejen Morena para sumarse a su proyecto político. Asimismo confirmó que el aún gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien próximamente en 1 de diciembre dejará el cargo, se sumará a su equipo de campaña.

Al reunirse este jueves por la tarde con vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, la coordinadora del Frente Amplio por México (FAM) que agrupa a los partidos PAN, PRI y PRD, dijo que agradecía a los simpatizantes Ebrard sumarse a su proyecto. Ademas, aprovechó para arreciar sus críticas al actual gobierno y a su aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum.

La panista dijo que Sheinbaum no tiene corazón y recordó que se ha negado a ir a Acapulco para hablar con los afectados del huracán Otis.

Agregó que la corrupción que generó la ex jefa de Gobierno capitalino hizo que se le cayera la Línea 12 del Metro y el colegio Rebsamen. Además acusó que la mandan desde Palacio Nacional, pero acotó que a ella no la manda nadie.

“A mí no me mandan yo soy cabrona. No requerimos de una señora que no hizo justicia con el caso del (Colegio) Rebsamen” dijo Gálvez, en referencia al caso del derrumbe de la escuela en Tlalpan, durante el terremoto de 20217 y que provocó la muerte de 29 personas, entre ellas 19 menores de edad.

Subrayó que Sheinbaum “no tiene corazón, no se pone en los zapatos de las víctimas”.

Además, dijo que nadie está mejor que antes de que empezara este gobierno, aunque destacó la utilidad de los programas sociales del Bienestar que impulsó en este sexenio el presidente López Obrador y recalcó que tienen que ser mejorados. Sin embargo, recalcó que estos programas no los paga Morena de su bolsillo, sino un derecho constitucional, a las vez que recordó que los programas sociales existen desde 1997. “Han ido mejorando, este gobierno lo mejoró, lo reconocemos. Pero además queremos que los adultos mayores tengan medicamentos”, comentó.

La candidata opositora concluyó su evento al expresar que “la esperanza ya cambió de manos” y arengo a sus simpatizantes a que se movilicen para ganar las elecciones y que venzan “los millones” de recursos que se dispersan en el Gobierno federal.

Previo a este encuentro, se le preguntó a Gálvez Ruiz por la adhesión de Miguel Riquelme, aún gobernador de Coahuila, a su equipo de campaña y expresó: “Estamos en eso, hay mucha gente que se va a sumar, los próximos días vamos a dar a conocer varios nombramientos y ya el equipo está trabajando”.

Agregó que Riquelme está por terminar su gobierno y “es un hombre experimentado y, obviamente, todos aquellos que quieran sumarse y trabajar conmigo son bienvenidos”.

En este tenor, negó que se vaya a dar un golpe de timón en su campaña y que se releve a Santiago Creel como su coordinador: No es cierto, eso es absolutamente falso, están muy pendientes de nosotros, todo es nosotros, hay muchas columnas encima. Yo creo que tuvimos un arranque positivo muy buenos eventos”.

Añadió que hay “nuevas integraciones al equipo, lo estamos reforzando, pero hasta ahorita vamos bien”, indicó.

Negó también que esté sola en su campaña y sostuvo que va a remontar la desventaja que tiene ante su adversaria Claudia Sheinbaum.

También, se le preguntó por el conflicto en la elección del candidato del bloque opositor para la Ciudad de México, luego que el alcalde priísta de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava quien descalificó el proceso interno, a lo que respondió que el alcalde debe resolver sus diferencias con el PRI.

“Yo lo que le digo, o sea, creo que Ruvalcaba es bienvenido, tiene que resolver su diferendo que tiene con su partido, pero yo en lo personal no tengo nada contra él”, expresó Gálvez.

Finalmente, Gálvez habló con la prensa sobre el Día Internacional de la Violencia hacia las mujeres y expresó que en la Ciudad y en todo México hay una deuda grave en materia de feminicidios.

"Obviamente es grave el incremento de los feminicidios en la Ciudad de México, este mes está marcando nuevamente un número importante de mujeres asesinadas, pareciera que la violencia feminicida no para, esa es una de las grandes deudas que tenemos", concluyó.