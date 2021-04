Xóchitl Gálvez deja al PAN para unirse a las filas del PRD; "no soy camaleónica", afirma

Comienza en el Senado la lucha política por la mayoría en la Comisión Permanente, y la panista Xóchitl Gálvez anuncia una eventual incorporación al PRD, para evitar que Morena convoque a periodos extraordinarios, apruebe su agenda y vaya contra los órganos electorales, pretenda desaparecer al INE.

La Comisión Permanente es el órgano del Congreso que entra en funciones durante los recesos de las cámaras que lo integran; está compuesta por 37 legisladores de los cuales 19 son diputados y diputadas y 18 senadores y senadoras. Sus integrantes deben ser designados durante la última sesión de cada periodo ordinario.

En la Cámara de Diputados Morena y sus aliados tiene 13 espacios, mientras en el senado el partido del gobierno solo cuenta con ocho lugares pero quiere uno que le correspondería al PRD para sumar nueve, con el pretexto de que el PRD no conforma un grupo parlamentario, pues solo tiene cuatro legisladores, por eso la decisión de la panista Xóchitl de pasarse a las filas perredistas y le respeten su espacio al sol azteca.

Si Morena logra su propósito, contaría con nueve senadores, más tres de sus aliados, sumaría 12, que con los 13 de San Lázaro alcanzaría los 25, suficientes para obtener la mayoría y convocar a periodos extraordinarios, mientras la oposición quedaría con 12 legisladores.

En estos tiempos en que desde Palacio Nacional se atenta contra la democracia y organismos autónomos, es necesario fortalecer a la oposición.



Debe haber un equilibrio entre todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión para evitar imposiciones. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 29, 2021

En entrevista, la panista Xochitl Gálvez declaró que en estos tiempos que desde Palacio Nacional se amenaza a la democracia, y se amenazó desde este Senado que se harían cambios para desaparecer al INE, para dañar a las instituciones autónomas y teniendo Morena el pretexto de que el PRD solo tiene cuatro miembros para no darle un espacio en la Comisión Permanente, se vuelve importante fortalecer a la oposición.

“No podemos permitir que Morena que no tiene mayoría en el Senado, tenga mayoría en la Permanente que le permita convocar a periodo extraordinario con la agenda que se le pegue la gana, sin la oposición’’.

No tengo ningún inconveniente, destacó la panista, es más me siento orgullosa de poder defender a la Patria ante la intentona de Morena de agandallarse la Comisión Permanente.

“Esa es la decisión, se está negociando ahorita, porque parece que siguen sin quererle darle ese espacio al PRD, aún con mi integración para que tenga cinco miembros’’.

Gálvez comentó que ahorita todo está de lado de Morena, imponen la agenda y votan como quieren. Ante este pisoteo no vamos a permitir que en la Permanente ellos dicten la agenda de leyes que pueden ser dañinas para el futuro democrático del país.

“En la vida real Morena y sus aliados no tienen las dos terceras partes del Senado, no deben tener mayoría califica en la Permanente, el problema eran los cuatro senadores del PRD que no daba el grupo parlamentario y no les querían dar ese espacio; pero ahora si morena mueve senadores, se vale, nada más que va a perder un espacio Morena’’.

Recordó que ella llegó al Senado por una alianza, PRD, PAN y MC, mis principios son los mismos y hay que fortalecen a la oposición, refrendó,

“Es una estrategia para evitar que se agandallen la Permanente e impugna una agenda contraria a los intereses de la Nación, son tiempos de ser valientes, de fijar posturas’’, insistió la panista.

¿No significa que pueda ser usted una senadora camaleónica, que cambia de color a conveniencia?

No, no, primero yo vengo del PRD así que no pasa nada y vengo de una alianza PAN, PRD, MC, no soy camaleónica, soy inteligente y hoy es un tema de inteligencia política, concluyó.



➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias