Me encantaría que surgiera nuevos liderazgos desde el lado ciudadano: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y excandidata presidencial, informó sobre su futuro y posible participación en las siguientes elecciones federales de 2027: "Me veo participando, no necesariamente como candidata. A mí lo que me encantaría es impulsar a nuevos cuadros".

En entrevista con El Sol de México, afirmó que su intención es mantenerse activa en la política pero ahora de la mano de la sociedad civil, tras cerrar su ciclo como candidata presidencial buscará impulsar cuadros cívico-políticos para que tengan un camino más ameno del que ella enfrentó en campaña.

Me gustaría que en este camino que yo ya caminé, la siguiente persona no empiece desde cero. Yo tuve que empezar de cero, prácticamente en muchos estados no tenían ya estructuras los partidos.Xóchitl Gálvez.

Sumado a ello, Gálvez invita a que los partidos reflexionen sobre el desencanto de la sociedad por las fuerzas políticas tradicionales, pues 40 millones de personas no ejercieron su voto; por ello, sostiene que los partidos deben abrirse a la ciudadanía.

"En ese sentido yo creo que tienen que abrir más espacios a la ciudadanía no partidista, que estén más cerca (de las personas). (...) Los partidos saben hacer eso cuando están en el gobierno y cuando tienen estructuras pagadas. En la oposición no existe eso, hay que hacerlo en la calle, hay que salir, hay que trabajar muy duro, en todo el periodo que no hay campaña electoral", afirmó.

Es por ello que la excandidata actualmente está recorriendo el país con los ciudadanos que no se identifican con ningún partido, es decir, los integrantes de Fuerza Rosa, Marea Rosa, Frente Cívico y Xochilovers, para que se mantengan activos e incluso impulsar liderazgos ciudadanos para que tengan reconocimiento de la comunidad "porque tampoco está fácil ganar una elección si no tienes ese reconocimiento, si no te conocen, si no representas algo importante para la sociedad", comentó.

A mí lo que me encantaría es impulsar a nuevos cuadros, sobre todo jóvenes y que sea gente con innovación, con proyectos disruptivos.

Xóchitl Gálvez.

¿El Frente Cívico Nacional será una nueva fuerza política en 2027?

Xóchitl Gálvez reconoció que no sabe lo que está haciendo el Frente Cívico Nacional, pero pide que los ciudadanos se mantengan unidos en la oposición y exijan sus derechos para que surjan nuevos partidos.

Sumado a ello, comentó que es importante analizar qué personajes encabezarán a los nuevos partidos "porque si son personajes que simplemente se salieron de otros partidos sin un prestigio, pues tampoco serían una buena opción para los ciudadanos".

¿Qué pasará con Xóchitl Gálvez?

Tras perder las elecciones presidenciales, Xóchitl Gálvez informó que se alejará de la vida partidista, pero trabajará en temas ciudadanos. Sumado a su activismo, iniciará un trabajo en su empresa como ingeniera.

Trabajar desde ahí, desde el lado ciudadano, organizándonos. Ahorita lo que traemos mucho es el tema de la sobrerrepresentación y el tema del Poder Judicial de la Federación.Xóchitl Gálvez.

Actualmente continúa como senadora del PAN, pero terminará su periodo el 31 de agosto.

¿Xóchitl Gálvez se unirá al Frente Cívico Nacional?

Xóchitl Gálvez afirmó que tiene "un gran respeto y gran amistad con muchos integrantes del Frente Cívico. No hay duda de que hay simpatía". Sin embargo, no se ha acercado para hablar de un partido político.

La nueva política de MC no ha sido cierta: Gálvez

Al cuestionar a Gálvez sobre si Movimiento Ciudadano (MC) podría convertirse en la primera fuerza política de oposición, al haber crecido 500 por ciento, la excandidata insistió en que la "nueva política", como se presentan, no ha sido cierto.

Samuel García sigue haciendo negocios en Nuevo León, a través de su empresa. Eso, al final terminaron siendo el bloque corrupto que tanto criticaron.Xóchitl Gálvez.

En sus palabras, la corrupción no representa a la nueva política. "Los jóvenes tampoco son tontos, en Nuevo León por eso fue el descalabro de MC, porque en Nuevo León sí conocen a MC. En Jalisco aunque ganaron, hubo un retroceso. Y en el resto del país sí lograron contagiar bien, yo creo que con una buena campaña, con este concepto de lo nuevo", enfatizó.