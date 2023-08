Xóchitl Gálvez reta a López Obrador: si tiene elementos, que me denuncie

"El presidente no me va a doblar si cree que cometí un delito que me denuncie, pero que no me perdone la vida”, afirmó Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial por el Frente Amplio por México.

"Yo le digo desde aquí que no ande de perdonavidas, y si hay elementos, que la autoridad actúe de acuerdo con la ley", dijo Gálvez quien se reunió con industriales agrupados en la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León.

Galvez insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador encuentra en ella a una mujer que "no se va a doblar", y agregó que en las encuestas más recientes la sitúan ocho puntos sobre el propio mandatario.

“Hoy la encuesta debió haberlo sacado de quicio", abundó Gálvez.

"Desde aquí le digo, no le tengo miedo señor presidente. Usted está 'apanicado' por los números y mi crecimiento en las encuestas, en 11 días crecí cuatro puntos y esto apenas comienza", puntualizó.

La senadora con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que no le asusta que el presidente le siga poniendo apodos y recalcó que es honesta y trabajadora.

"No va a encontrar en mis cuentas depósitos ilegales, ni departamentos en Nueva York, ni en París, ni va a encontrar cuentas especiales en las Islas Caimán. Soy una mujer honesta, soy una mujer trabajadora", agregó.

En su reunión con industriales también habló de temas como el nearshoring y la inseguridad, así como de la energía.

Por otra parte, en el segmento de preguntas de la audiencia del Diálogo Industrial abordó el tema de impulso y financiamiento a las PyMEs e indicó que fue un error haber quitado los fondos para emprendimientos. Asimismo, mencionó la importancia de facilitar el acceso a más apoyos y créditos.

Finalmente, a pregunta expresa de cómo apoyar a las PyMEs ante el entorno de competitividad con empresas de origen chino, la invitada respondió que es importante regular y modernizar los sistemas de aduanas.