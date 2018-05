Ya es oficial, Margarita Zavala deja de ser candidata presidencial

Con información de Alejandro Suárez y Notimex





Margarita Zavala ratificó su renuncia a la candidatura presidencial, y lo hizo ante personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE que la visitó esta mañana en casa de campaña, dijo el consejero Marco Antonio Baños, quien aseguró que la visita no fue un trato especial, sino un hecho circunstancial ya que la visita era para otra cosa y aprovecharon para hacer el trámite.

“Se trata de una candidata presidencial, es una dama, en tercer lugar, hubo una coyuntura que es real, nosotros enviamos una comunicación a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para otros temas, y ella recibió personalmente esa comunicación. Ella solicitó que el personal que la visitó le aceptara la ratificación. No se vulnera ninguna disposición ni se le está dando ningún trato preferencial”, aseguró el consejero.

De esta manera, es oficial que Zavala deja de ser candidata presidencial; sin embargo, su nombre sí aparecerá en las boletas electorales ya que no hay tiempo para reimprimirlas. Sobre esta situación, Baños Martínez explicó que los consejeros determinaron que de darse este caso, el voto será considerado como “Candidato no registrado”, no “Voto nulo”.

“Si alguien cruza el cuadro del nombre de Margarita Zavala será contabilizado como candidato no registrado y no tendrá ningún efecto para la contabilidad de ningún otro candidato, es un voto que técnicamente no genera ningún efecto”, añadió.

Este punto es importante, ya que según la ley, cuando en una casilla el número de votos nulos es superior al de la diferencia entre primer y segundo lugar en automático se hace un recuento público de los votos.

Con este criterio, se evita que los votos de Zavala puedan generar una reapertura masiva de los paquetes electorales.

Por otro lado, Baños comentó que esta tarde la Comisión de Debates proyecta que para el segundo debate se suprima el tiempo destinado a Margarita Zavala, por lo que quien abrirá el encuentro será Andrés Manuel López Obrador y la duración del evento disminuirá en 20 minutos.

Envía carta de renuncia al INE

Esta madrugada de jueves, Margarita Zavala presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su renuncia formal a su candidatura independiente por la Presidencia.

En entrevista televisivia, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, confirmó que al una de la mañana llegó una carta de Zavala confirmando su renuncia a la candidatura independiente.

Detalló que Margarita tendrá que ratificar su renuncia esta tarde con el director de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados.

Deja en libertad a quienes la apoyaban

Margarita Zavala explicó que tomó la decisión de renunciar a su candidatura independiente a la Presidencia de la República antes del segundo debate porque ese espacio es para que la ciudadanía conozca a los candidatos y no un espectáculo público.

Reiteró su postura de dejar en libertad a quienes la apoyaban para que reflexionen su voto en una contienda electoral en la que había dejado de tener probabilidades.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, descartó que pida el voto a favor de algún otro candidato, pues “he sido muy clara, que retiro mi candidatura, lo que tengo en el centro es la libertad de quienes me apoyaban”.

“Que los candidatos hagan su tarea, con 45 días dejaré en libertad a la gente que me apoyaba para que puedan votar por quien quieran. No estoy dando ninguna instrucción la realidad que estoy vendo para que estén en libertadlos votantes, yo no soy de dar línea”, indicó.