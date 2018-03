Ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro país: Ricardo Anaya

El candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, señaló que de ganar la presidencia de l República, investigará al Presidente Enrique Peña Nieto en caso de haber incurrido en algún responsabilidad sobre los caso de corrupción que se señalan en su administración, como lo son la llamada “estafa maestra” o los desvíos de recursos detectados recientemente por la Auditoría Superior de la Federación en las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) o la de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu).

Ante el cuestionamiento a Ricardo Anaya de si llegara a ganar la Presidencia de la República juzgaría al presidente Enrique Peña por los señalamientos de corrupción, el candidato panista afirmó que “si se demuestra que él cometió actos graves de corrupción, por supuesto que sí. Ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro país”, sentenció.



Añadió al concluir una reunión con miembros y candidatos de Movimiento Ciudadano que “aquí el que la haya hecho la tendrá que pagar y esto incluye al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, sentenció.



Por otra parte subrayó su llamado al mandatario mexicano para que no intervenga en el proceso electoral, y lo responsabilizó, también, de emprender una campaña de gobierno en su contra a través de la Procuraduría General de la República.



“Yo responsabilizo directamente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por toda esta campaña que, además de ser ilegal, ha sido verdaderamente imprudente por parte de la Procuraduría General de la República.



También he expuesto con mucha claridad porqué han emprendido esta campaña en mi contra”, sostuvo el panista.



A la vez, volvió a acusar a su contrincante Andrés Manuel López Obrador de haber pactado con la presidencia para proteger al Ejecutivo de la República, en cuanto a actos de corrupción se refieren.



“Él (Andrés Manuel López Obrador) ha sido consistente y explícito en decir que va a perdonar al Presidente de la República, aún en caso de que se demostrara que hubo actos de corrupción. Nuestra posición es exactamente la contraria”, enfatizó, y advirtió que “las acusaciones de corrupción contra este gobierno son verdaderamente graves, desde el tema de la Casa Blanca que jamás terminó de aclararse; es decir, pusieron a Virgilio Andrade, un subordinado del presidente a supuestamente investigar para después exonerar a su jefe, pasando por el socavón allá en el Paso Exprés de Cuernavaca, la Estafa Maestra, estos desvíos más reciente de más de 6 mil millones de pesos cuando estaban al frente de la SEDATU y de SEDESOL, tanto Rosario Robles como José Antonio Meade”, advirtió.



En otro sentido, explicó que la reunión que sostuvo con Movimiento Ciudadano tuvo el propósito de afinar la estrategia campaña en la Ciudad de México, de la que dijo será fundamental, no solo para ganar el gobierno de la capital, sino también la Presidencia de la República.



“El objetivo de la reunión fue afinar nuestra estrategia para ganar aquí en la Ciudad de México, lo cual, sin duda alguna, será fundamental para ganar la elección presidencial.



Una muy buena reunión de trabajo, me dio muchísimo gusto compartir con Dante Delgado, Alejandra Barrales, Patricia Delgado, Alejandro Chanona, con nuestras candidatas con nuestros candidatos y con todas las integrantes y los integrantes de la comisión operativa nacional de MC”, apuntó.



Anaya también se dijo convencido que Alejandra Barrales será la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y que el próximo 1 de julio de 2018 será un día histórico porque ganarán como Frente la presidencia de la República y le darán a México el gobierno honesto y de resultados que merece.