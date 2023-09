Ya no tenemos espacio en Morena, advierte Ebrard tras perder en las encuesta internas

El excanciller Marcelo Ebrard aseguró que ya no había espacio para él dentro de Morena luego de que ayer denunció supuestas irregularidades en el conteo de encuestas internas, dijo este jueves en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

“Hoy tenemos reunión en un ratito más, no nos habíamos planeado esta situación, no me esperaba lo que pasó ayer, hoy tomaremos decisiones y el lunes haremos una asamblea, lo que sí me queda claro es que en Morena no tenemos espacio", dijo el excanciller.

El pasado miércoles 6 de septiembre se dieron los resultados del sondeo de Morena en el World Trade Center (WTC), en el evento asistieron la mayoría de corcholatas excepto Ebrard, quien denunció diversas anomalías en el proceso de levantamiento y conteo de la encuesta.

Algunas incidencias que denunció Ebrard y su equipo eran la anulación de urnas, la contabilización de urnas sin acta y volanteo previo en las secciones donde se aplicaron los sondeos.

Por estas razones, el excanciller desconoció el proceso de conteo que encabezó el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y pidió que se repitiera el ejercicio.

"Por el número de incidencias y su impacto en las encuestas, lo que debiera hacerse, lo que procede, es repetir el ejercicio. Es mejor decir, es mejor que digamos a la opinión pública tuvimos estas fallas-', a querer sacar a rajatabla (el resultado) como está".

En la entrevista también dijo que presentará evidencias sobre las irregularidades que se darán a conocer para demostrar que "el fin no justifica los medios".

A su vez, remarcó que él estará en la boleta electoral de 2024 de una u otra forma, por lo que hará una reunión con su equipo en las próximas horas y dará una respuesta al Instituto Nacional Electoral (INE) para dar a conocer su intención de contender como candidato presidencial.

Sobre estas aspiraciones, este jueves en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Ebrard sí podría llegar a ser candidato opositor, y que de hacerlo podría desplazar a Xóchitl Gálvez al tercer lugar.

“En una de esas la candidata de Claudio X. González queda en tercer lugar en caso de que Ebrard sea candidato presidencial fuera de Morena”.