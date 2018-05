Ya nos dan como ganadores del debate y vamos por la elección: Anaya

Tijuana, Baja California.- El candidato presidencial a la República, Ricardo Anaya Cortés se declaró ganador del segundo debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) realizado este domingo por la noche en Tijuana Baja California.

En #Tijuana, ganó #México porque ganaron las ideas y las propuestas que sí van a lograr un México en paz, con prosperidad y respeto a los derechos humanos. ¡Nuestro triunfo el 1 de julio será igual de contundente! #DebateINE #MexicanosAlFrente pic.twitter.com/umTGLY6b7g — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 21 de mayo de 2018

Desde esta ciudad, Anaya declaró al concluir la confronta: “ya nos dan como ganadores del debate y vamos a ganar la elección”.

Al tiempo que saludó a los dirigentes de su coalición, y al gobernador de Baja California, Kiko Vega, agradeció a los ciudadanos que le acompañaron al concluir el evento, mientras que aseguró que estaba contento porque cada vez estaba más cerca de la victoria.

Asimismo, añadió: “sabemos porqué estamos dando esta lucha y es por nuestros hijos, por darle a México un gobierno honesto y de resultados, por acabar con la pobreza extrema, que no haya impunidad, porque haya estado de derecho, que las familias vivan seguras y en paz.

Yo les pregunto, ¿de aquí al 1 de julio están dispuestos a entregar alma, corazón y vida para ganar la elección sí o no? ¿cuento con Baja California sí o no? ¿cuento con todo México si o no?

Amigas y amigos vamos con fuerza, vamos con entusiasmo, vamos con determinación, arriba la “V” de la victoria.